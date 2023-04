Zwei Mopedfahrer stürzen im Kreis Nordhausen auf ihrem Weg in den Harz

Ilfeld. Eine Kurve bei Netzkater wird zwei Jugendlichen zum Verhängnis. Für einen der beiden hat der Sturz schlimmere Folgen.

So hatten sich zwei Jugendliche ihren Osterwochenendausflug nicht vorgestellt. Ein 17-Jähriger wollte am Karfreitag hinauf in den Harz und befuhr mit seinem Moped gegen 15.45 Uhr die Bundesstraße 81 zwischen Netzkater und Eisfelder Talmühle. In einer Linkskurve habe er die Kontrolle über sein Krad verloren und sei gestürzt, berichtet die Nordhäuser Polizei. Die Beamten vermuten, dass der Mopedfahrer zu schnell für diese Kurve war. Der Jugendliche habe sich bei seinem Sturz nicht verletzt. Er sei mit dem Schrecken davongekommen. Aber der ihm folgende 17-Jährige konnte mit seinem Moped nicht mehr ausweichen und stürzte ebenfalls. Er hatte dabei weniger Glück und ist nun verletzt.