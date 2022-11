Zwei Personen aus Lkw geschleudert - Schwerer Unfall auf B90

Blankenberg. Auf der B90 hat sich am Wochenende in der Nähe von Blankenberg ein Unfall ereignet, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden.

Wie die Polizei am Montagmitteilt, waren am Samstag auf der B90 zwei Fahrzeuge, darunter ein Lkw, in Richtung Blankenstein unterwegs. Auf Höhe des Abzweiges nach Blankenberg kam es dann zur Kollision - die Ermittlungen zu den genauen Unfallumständen dauern noch an. Bei dem Zusammenstoß wurden zwei Insassen des vorausfahrenden Lkw aus der Fahrerkabine geschleudert. Dabei wurden der 35-jährige Fahrer und sein 32 Jahre alter Beifahrer schwer verletzt.

Der Ältere der beiden musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Während der Fahrzeug-Bergung wurde die Straße für eine Stunde teilweise voll gesperrt.