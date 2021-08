Zwei Schwerverletzt nach Frontalzusammenstoß in Arnstadt

Arnstadt. In Arnstadt sind bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos zwei Menschen schwer verletzt worden.

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos sind in Arnstadt zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein 73-jähriger Autofahrer habe am Samstagabend beim Abbiegen die Vorfahrt des Gegenverkehrs nicht beachtet, woraufhin die beiden Autos zusammenstießen, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Durch den heftigen Zusammenstoß sind laut Polizei nicht nur der 73-Jährige und seine Ehefrau schwer verletzt worden - auch die 32-jährige Fahrerin des anderen Wagens verletzte sich leicht.