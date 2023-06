Zwei Schwerverletzte bei Motorradunfall in Südthüringen

Heubach. Bei einem Unfall in Südthüringen wurden mehrere Personen verletzt. Zwei davon schwer.

Bei einem Unfall in Heubach im Landkreis Hildburghausen gab es am Samstag mehrere Verletzte. Wie die Polizei am Sonntag informierte, habe ein Mopedfahrer an einer Engstelle verkehrsbedingt halten müssen. Einer von zwei Motorradfahrern, die sich hinter ihm befanden, habe dies zu spät erkannt und ist aufgefahren.

Der Fahrer des Motorrades stürzte durch die Kollision, sodass sich sein Sozius schwer verletzte und mit einem Helikopter ins Klinikum Suhl gebracht wurde. Der zweite beteiligte Motorradfahrer stürzte ebenfalls und wurde schwer verletzt. Sein Sozius wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Beide wurden mit dem Rettungswagen ins Klinikum Suhl gebracht. Der Fahrer der Simson blieb unverletzt.

