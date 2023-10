Zwei Schwerverletzte bei Schönstedt: 41-Jähriger kracht beim Überholen in Gegenverkehr

Schönstedt. Zwei Schwerverletzte und eine Vollsperrung der Landstraße waren die Folge eines Unfalls im Unstrut-Hainich-Kreis.

Ein 41-Jähriger und eine 44-Jährige sind am Morgen gegen 6.30 Uhr bei einem Unfall auf der Landstraße 2102 schwer verletzt worden. Wie die Polizei in einer Meldung schreibt, wollte der 41-Jährige offenbar einen Transporter überholen, nachdem er aus Richtung Thamsbrück kommend am Abzweig der B247 auf die Landstraße auffuhr.

Dabei stieß er mit der 44-jährigen VW-Fahrerin im Gegenverkehr zusammen. Die Straße war voll gesperrt. Beide kamen schwer verletzt ins Krankenhaus.

