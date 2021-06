Zwei tödliche Motorradunfälle im Ilm-Kreis

Am Dienstag verunglückten zwei Motorradfahrer bei Unfällen tödlich. Es gab zuletzt weitere, teils schwere Unfälle in Thüringen.

Ein 50-jähriger Motorradfahrer verunglückte am Dienstag auf der Straße zwischen Stützerbach und Manebach im Ilm-Kreis tödlich. In einer Rechtskurve in Höhe des Campingplatzes "Meyersgrund" kam der 50-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden Auto.

Der Motorradfahrer starb trotz Rettungsmaßnahmen noch an der Unfallstelle. Der 61-jährige Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt, seine drei Mitfahrer blieben unverletzt. Die Straße war währen der Unfallaufnahme voll gesperrt. Nach Angaben der Polizei zeigten sich hier einige Verkehrsteilnehmer äußerst uneinsichtig gegenüber den Absperrmaßnahmen und versuchten, die Sperrung zu umfahren oder sich den Anweisungen zu widersetzen.

Im Gewerbegebiet Erfurter Kreuz im Ortsteil Rudisleben nahe Arnstadt ereignete sich Dienstag gegen 8.15 Uhr ein weiterer tödlicher Unfall mit einem Traktor und einem Motorradfahrer. Ein 20-Jähriger war mit einem Traktor Am Lützerfeld in Richtung Rudisleben unterwegs. Als er an der Einmündung zur August-Rost-Straße am Fahrbahnrand hielt, um sein Gespann zu wenden, konnte ein hinter ihm fahrender 67-Jähriger sein Motorrad nicht mehr rechtzeitig stoppen und krachte gegen den Traktor-Anhänger. Schwer verletzt wurde der Motorradfahrer mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wo er jedoch seinen Verletzungen erlag.

Weitere, teils schwere Unfälle im Saale-Orla-Kreis und in Apolda

Ein Wildunfall mit schlimmen Folgen für einen Motorradfahrer ereignete am Sonntagnachmittag im Saale-Orla-Kreis. Ein 60-Jähriger stieß laut Polizei auf der Landstraße zwischen Tanna und Zollgrün mit einem Reh zusammen. Anschließend kam der Fahrer mit seiner Maschine von der Straße ab und landete im Graben. Dort überschlug er sich und verletzte sich schwer. Mit dem Rettungshubschrauber kam er ins Krankenhaus .

Im Saale-Orla-Kreis gab es einen weiteren Motorradunfall. Ein 62-jähriger Pkw-Fahrer übersah Montagnachmittag in der Kurzackerstraße in Pößneck beim Linksabbiegen zur Flurstraße einen entgegenkommenden vorfahrtsberechtigten Motorrad-Fahrer und stieß mit diesem zusammen. Der 33-Jährige stürzte und musste laut Polizei verletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Eine Mopedfahrerin verletzte sich schließlich schwer in Apolda. Am frühen Montagabend fuhr ein Mann in der Buttstädter Straße stadteinwärts und wollte links auf das Gelände einer Werkstatt abbiegen. Eine hinter ihr in gleicher Richtung fahrende Mopedfahrerin bemerkte dies zu spät und wollte am Auto vorbeifahren. Dabei kam es zur Kollision und die Mopedfahrerin stürzte. Sie zog sich schwere Verletzungen zu und wurde ins Klinikum gebracht. Aufgrund einer vermuteten Manipulation am Moped wurde dies sichergestellt.

