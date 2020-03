In Sachsen-Anhalt stürzte am Sonntagnachmittag kurz nach dem Start ein Ultraleichtflugzeug ab und fing Feuer

Zwei Tote bei Absturz von Ultraleichtflugzeug

Beim Absturz eines Ultraleichtflugzeuges am Sportflugplatz Hoym in Sachsen-Anhalt sind die beiden Insassen ums Leben gekommen. Nach bisherigen Ermittlungen sei das Flugzeug kurz zuvor am Sonntagnachmittag auf dem kleinen Flugplatz gestartet, teilte die Polizeiinspektion Magdeburg am Abend mit.

Die Maschine fing beim Aufprall Feuer. Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich bei den Toten um einen 52-jährigen Mann und eine 36-jährige Frau aus dem Raum Goslar. Kriminalpolizei und Bundesamt für Flugunfalluntersuchung haben die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

