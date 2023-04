Zwei Tote bei Frontalzusammenstoß auf B180 bei Zeitz

Auf der B180 zwischen Meuselwitz und Zeitz (Burgendlandkreis) hat sich am Samstag ein tödlicher Unfall ereignet.

Zeitz. Auf der B180 bei Zeitz ist es am Samstag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Zwei Personen starben noch an der Unfallstelle.

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos auf der Bundesstraße 180 zwischen dem ostthüringischen Meuselwitz und Zeitz in Sachsen-Anhalt sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Am Samstagvormittag geriet ersten Erkenntnissen zufolge ein Fahrer mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem Auto zusammen, wie ein Polizeisprecher in Halle mitteilte.

Die zwei Insassen des entgegenkommenden Fahrzeugs wurden eingeklemmt und starben noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des anderen Wagens wurde von der Feuerwehr befreit und mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die B180 wurde voll gesperrt.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.