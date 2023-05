Zwei Unfälle, kaum Randale - die vorläufige Bilanz der Saalfelder Polizei zu Himmelfahrt

Ein Partyservice aus Rudolstadt sorgte zu Himmelfahrt am Luisenturm bei Kleinkochberg für die Versorgung der Ausflügler. Hunderte waren mit Fahrrädern und zu Fuß unterwegs. Bis zum Nachmittag blieb es in Saalfeld-Rudolstadt laut Polizei weitgehend friedlich.

Saalfeld-Rudolstadt. Ausflugsorte im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt waren bei passablem Wetter gut frequentiert - Ein Motorradfahrer stirbt im Schwarzatal.

Das Wetter war kühl, aber trocken, mithin passabel. Kein Wunder, dass hunderte Ausflügler den Himmelfahrtstag für Touren im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt nutzten. Ob zu Fuß, auf zwei oder vier Rädern, mit Handwagen oder Wanderstock: Der Feiertag wurde weidlich genutzt, um Thüringer Wald, Schiefergebirge, Saalfelder Höhe oder Stauseeregion kennen zu lernen. Dutzende gastronomische Angebote gab es extra zu diesem Tag. Zumeist ging es recht harmonisch zu.

An beiden Unfällen waren Kradfahrer beteiligt

Die Polizeiinspektion Saalfeld teilte am Donnerstag Nachmittag mit, dass der Himmelfahrtstag bis dahin recht ruhig verlaufen sei. Es habe nicht die sonst üblichen alkoholbedingten Ausfälle gegeben, die zu Einsätzen führten, sprich Schlägereien oder andere Delikte.

In Atem gehalten wurden die Einsatzkräfte durch zwei Unfälle am Nachmittag, an denen jeweils Kradfahrer beteiligt waren. Im Schwarzatal starb dabei ein 29 Jahre alter Motorradfahrer, der aus der Kurve flog und dort gegen zwei Mopedfahrer prallte, die schwer verletzt wurden. Die Straße war danach längere Zeit gesperrt.

