Zwei Verletzte bei Lkw-Unfall auf A4 - Autobahn gesperrt

Bei einem Unfall auf der A4 bei Jena sind am Donnerstagmorgen zwei Personen verletzt worden. Laut Autobahnpolizei sei ein Lkw zwischen den Anschlussstellen Jena-Zentrum und Stadtroda verunglückt. Die Autobahn ist an der Unfallstelle in Richtung Dresden voll gesperrt.

Wie lange die Bergungsarbeiten andauern werden, konnte die Autobahnpolizei noch nicht sagen. Bei dem Unfall sei ein Schaden von 75.000 Euro entstanden.