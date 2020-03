Friedrichroda. Bei einem Auffahrunfall verletzten sich zwei Frauen am Mittwochmorgen in Friedrichroda.

Zwei Verletzte nach Auffahrunfall in Friedrichroda

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall am Morgen in der Lindenstraße in Friedrichroda. Demnach wollte 31-jährige Pkw-Fahrerin nach links in die Struthgasse abbiegen und musste aufgrund des Gegenverkehrs anhalten. Eine 34-jährige Pkw-Fahrerin bemerkte dies zu spät und fuhr auf.

Beide Frauen verletzten sich dabei leicht und wurden anschließend ärztlich behandelt. Die Autos wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden.