Pkw überschlägt sich: Frau verletzt

Am Sonnabend gegen 12.25 Uhr verlor eine 72-jährige Frau auf der B175 zwischen Berga/Elster und Zickra die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Aus ungeklärten Gründen kam sie nach einer Kurve rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich.

Obwohl der Opel Astra auf dem Dach liegen blieb, konnte die Frau mit Hilfe eines Ersthelfers eigenständig aus dem Pkw klettern. Sie wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht.

Zwei Verletzte nach missglücktem Überholvorgang - B92 für Stunden gesperrt

Am Freitagmittag fuhr ein 42 Jähriger mit seinem VW Passat auf der B92 vom Daßlitzer Kreuz in Richtung Weida. Kurz nach dem Abzweig zur Schweinemastanlage setzte er zum Überholen eines Hyundai an und kollidiert dabei mit einem entgegenkommenden Seat.

Der Überholende kam daraufhin nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der Leitplanke und kam mittig auf der Fahrbahn zum Stehen. Der Unfallverursacher sowie der entgegenkommende 25 jährige Mann wurden beide mindestens leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Die 22 jährige Hyundai- Fahrerin blieb unverletzt, jedoch wurde ihr Fahrzeug durch herumgeschleuderte Fahrzeugteile beschädigt. Da sowohl mehrere Abschleppdienste als auch ein Gutachter angefordert wurden, blieb die B92 für 4 Stunden voll gesperrt. Der 42 jährige Mann muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

Mehrere Fahrten unter Alkohol und Drogen

In der Nacht auf Sonntag wurden im Landkreis Greiz drei Fahrer unter Alkohol bzw. Drogen ertappt. Ein 50-jähriger Mann steuerte sein Fahrzeug mit 0,7 Promille durch Greiz. Weiterhin wurde ein 38-jähriger Skoda-Fahrer in der Plauenschen Straße kontrolliert und wies einen Alkoholwert von 1,05 Promille auf.

Am Schützenplatz in Berga/Elster kontrollierten Polizeibeamte schließlich eine 32-jährige Frau, welche mit einem VW unterwegs war. Ein Drogentest schlug positiv auf Methamphetamin an, sodass sie sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Allen Fahrern wurde die Weiterfahrt untersagt und wurden entsprechende Anzeigen gefertigt.

Feueralarm in Greizer Einkaufsladen: Feuerwehr und Polizei rücken aus

Weitere Meldungen der Polizei für Ostthüringen