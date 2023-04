Zwei Verletzte nach schwerem Unfall auf B247 in Ammern

Mühlhausen. Bei einem schweren Verkehrsunfall in Ammern bei Mühlhausen sind am Montagabend mindestens zwei Menschen verletzt worden. Zwei Autos kollidierten auf einer Kreuzung, in einem saß eine Familie mit zwei kleinen Kindern.

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Montagabend gegen 20.30 Uhr auf der B 247 in Ammern. An einer Kreuzung kollidierten zwei Fahrzeuge miteinander. Mindestens zwei Menschen werden vom Rettungsdienst behandelt. Die Feuerwehr aus Ammern ist im Einsatz.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Fahrer eines Pkws von der Tankstelle aus kommend in den Kreuzungsbereich ein und missachtete dabei die Vorfahrt einer Familie, darunter zwei kleinen Kindern, die gerade mit ihrem Auto Richtung Eichsfeld fahren wollten.

Insgesamt waren fünf Rettungswagen und zwei Notärzte sowie die Feuerwehr Ammern im Einsatz. Es kommt zu Behinderungen. Die Straße ist aber aktuell nicht gesperrt, die Aufräumarbeiten laufen noch.

