Greven Ein zweijähriger Junge und seine gleichaltrige Schwester sind in Greven in einen Gartenteich gefallen. Für die Kinder kam jede Hilfe zu spät.

Zweijährige Geschwister stürzen in Gartenteich und sterben

Nach dem Sturz in einen Gartenteich im münsterländischen Greven sind zwei kleine Kinder gestorben. Die beiden zweijährigen Geschwister - ein Junge und ein Mädchen - starben am Freitag im Krankenhaus, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Münster der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es nicht. «Es handelt sich um ein tragisches Unglück.» Weitere Angaben wollte der Sprecher aus Rücksicht auf die Familie nicht machen.

Die beiden Kinder waren am Donnerstagnachmittag leblos in dem Teich entdeckt worden. Sie wurden in kritischem Zustand unter lebenserhaltenden Maßnahmen in die Universitätsklinik in Münster gebracht, wo zunächst der Junge und wenig später auch seine Schwester starb.

