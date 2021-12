Schmalkalden. In Schmalkalden wurde ein Zwölfjähriger von einem Auto erfasst. Der Junge kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Bei einem Unfall in Schmalkalden wurde am Dienstag ein zwöljähriger Junge schwer verletzt. Wie die Polizei am Mittwoch informierte, sei der Junge plötzlich auf die Straße gelaufen.

Ein 22-jähriger Autofahrer konnte nicht mehr reagieren und erfasste den Zwölfjährigen. Mit schweren Verletzungen kam er ins Krankenhaus nach Meiningen.