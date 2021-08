Blühende Wanderschuhe sind beliebtes Fotomotiv in Saalfeld

Saalfeld. Saalfelder Wanderverein sorgt für Farbtupfer im Buga Außenstandort Bergfried.

Eine blühende Wanderspur haben die Saalfelder Wanderfreunde durch den Bergfriedpark gelegt.

Weil am 14. Mai, dem Gründungstag des Deutsche Wanderverbandes, keine größere Veranstaltung möglich war, ließen sich die Saalfelder etwas anderes einfallen. „Wir folgten der Anregung des Deutschen Wanderverbandes zum Aussäen bunter Blumenwiesen als zusätzliche Nahrungsangebote für die bedrohten Insekten“, sagt Bernd Haufe. Die Vereinsmitglieder wählten den Bergfriedpark als Außenstandort der Bundesgartenschau (Buga) in Erfurt. Nach Rücksprache mit der Stadtverwaltung entstand eine „Wanderspur“ aus sechs kleinen Beeten. Dazu wurden Teams mit jeweils zwei bis drei Personen gebildet, die pandemiebedingt zeitversetzt ihre Arbeiten an den Beeten durchführten. Innerhalb von einer knappen Woche waren die Blumenbeete gegraben, geharkt und die Saat ausgebracht. Es wurde ein regelmäßiger Gießdienst organisiert und dann begann das Hoffen, dass die Saat auch aufgeht und die Blumen üppig sprießen. Die regelmäßige Pflege verfehlte ihre Wirkung nicht. Es entwickelte sich ein sehr schöner Blütenflor. Die Besucher des Bergfriedparks nehmen das Ergebnis der Arbeit jedenfalls wohlwollend zur Kenntnis. Die Blumenbeete und speziell der bepflanzte Wanderschuh wurden zu einem beliebten Fotomotiv. Die Stadt Saalfeld stellte das Saatgut bereit und die und die Bergfried Klinik das Gießwasser.