André Schürrle macht Podcast für "GQ"

Andre Schürrle, früher Spieler von Borussia Dortmund, will in die Business-Welteintauchen.

München Der ehemalige Fußballnationalspieler probiert Neues aus. In einer Podcast-Reihe will er Themen der Business-Welt besprechen diskutieren.

Der frühere Fußballnationalspieler ​André Schürrle (29) geht unter die Podcaster. Zusammen mit einem Redakteur der Männer-Style-Magazinmarke "GQ" und jeweiligen Experten will er in einer Podcast-Reihe Themen der Business-Welt wie sogenanntes New Leadership diskutieren.

"Zum Einen höre ich gern privat Podcasts und finde das Medium an sich sehr spannend", sagte Schürrle laut Mitteilung. Zum Anderen investiere er in Start-ups und lasse sich gern von anderen Unternehmern inspirieren, meinte der Sportler.

Die neue Podcast-Reihe "GQ - Nice am Stil" startet am Dienstag (15.9.). Wöchentlich erscheint immer dienstags eine neue Folge (ab Oktober dienstags und donnerstags).

Vier sogenannte Themenwelten soll es geben: Neben Schürrle und Business gibt es "Life*Style"-Folgen mit der Moderatorin ​Janin Ullmann. Außerdem macht der Influencer Daniel Fuchs (​Magic Fox) was zu "Body & Care" und der Moderator und Motorexperte ​Matthias Malmedie zu Autothemen ("Cars").

"GQ" wolle sich zur 360-Grad Medienmarke "GQ Gentlemen’s Quarterly" entwickeln, heißt es aus dem in München ansässigen Verlagshaus Condé Nast ("Vogue"), dessen Zentrale sich in New York befindet.

Kürzlich war bekannt geworden, dass die Erscheinungsfrequenz der meisten deutschen Ausgaben der Magazine des Hauses zurückgefahren werden soll. So soll "GQ" ab 2021 nur noch einmal pro Quartal erscheinen, also nur vier- statt zehnmal.

© dpa-infocom, dpa:200914-99-552647/2