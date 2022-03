Cameron Diaz braucht weniger Bestätigung von anderen

Los Angeles Als einer der erfolgreichsten Stars in Hollywood erhielt Cameron Diaz früher viel Bestätigung von außen. Dank ihres Ehemanns sei sie davon heute unabhäng, sagt sie.

Die Hollywood-Schauspielerin Cameron Diaz braucht nach eigenen Angaben heute weniger Bestätigung von anderen Menschen - auch dank ihres Ehemanns Benji Madden (42).

"Er hat mir wirklich beigebracht, mich selbst viel mehr wertzuschätzen", sagte die 49-Jährige der britischen Radiomoderatorin Michelle Visage. Davor sei sie vom Zuspruch anderer abhängig gewesen, erklärte Diaz. "Ich habe so viel Bestätigung von woanders erhalten, auf viele andere Arten." In ihrer Ehe habe sie gelernt, sich komplett auf etwas einzulassen, sagte Diaz. "Es ist nicht schwer, weil es das Wertvollste ist, was ich habe."

Diaz spielte in erfolgreichen Filmen wie "Being John Malkovich", "Liebe braucht keine Ferien" oder "Knight and Day" und galt als einer der bestbezahlten Stars in Hollywood. Vor fast zehn Jahren zog sie sich aus der Filmwelt zurück. 2015 heiratete sie den Rockmusiker Benji Madden. Im Dezember 2019 kam die gemeinsame Tochter Raddix zur Welt.

© dpa-infocom, dpa:220310-99-459658/2