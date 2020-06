Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Der Wendler und die Laura haben geheiratet

Schlagersänger Michael Wendler ("Egal") und seine Freundin Laura Müller haben sich in Florida das Jawort gegeben. "Wir haben geheiratet", schrieb der 47 Jahre alte Musiker am späten Freitagabend auf Instagram und postete dazu aktuelle Fotos.

Demnach wurde in der US-Heimat des Paares standesamtlich geheiratet: "Wir sind überglücklich!" Laura (19) postete: "Mein erster Tag als Michas Frau, aaaahhhhh ich liebe meinen Mann so sehr. Wir freuen uns schon heute auf die kirchliche Hochzeit mit der Familie und Freunden. Zur Feier des Tages führt mich mein Mann jetzt zum Essen aus."

Der Fernsehsender RTL, der die beiden derzeit für die Doku-Soap "Laura und der Wendler - Jetzt wird geheiratet!" begleitet, will in wenigen Wochen die kirchliche Hochzeit in Las Vegas live übertragen. Der singende Speditionskaufmann, der sich selbst "Der Wendler" nennt, und seine fast 30 Jahre jüngere Frau sind immer wieder Thema in Boulevardmedien - und Lästerstoff für Comedians wie Oliver Pocher.

Zuletzt sorgte ein Streit um den künftigen Nachnamen der Braut für Schlagzeilen. Müller heißt jetzt Norberg - so wie Wendlers Ex-Frau Claudia, deren Name der Wendler - ein Künstlername - einst annahm, weil er seinen ursprünglichen Namen Skowronek ablegen wollte. Claudia Norberg (49) wiederum ist RTL-Zuschauern unter anderem aus dem diesjährigen Dschungelcamp bekannt. Im Mai war sie außerdem bei der RTL-II-Datingshow "Match! Promis auf Datingkurs" dabei.

Wendler neue Ehefrau Laura Sophie Müller stammt aus Tangermünde an der Elbe in Sachsen-Anhalt. 2018 trat sie in die Wendler-Welt ein, 2019 wurde die Verbindung bekannt. Seitdem lebt sie mit dem 28 Jahre älteren Künstler in dessen Wahlheimat Cape Coral in Florida, wohin der gebürtige Dinslakener 2016 in zeitweiliger Begleitung eines Teams der Vox-Dokusoap "Goodbye Deutschland" gezogen war.

Mit der Beziehung legte Laura die Basis für eine eigene mediale Karriere. Sie führte beispielsweise zu Nacktfotos im "Playboy" und zu einer Teilnahme bei der RTL-Show "Let's Dance".

Die neue 15-teilige Doku-Soap "Laura und der Wendler - Jetzt wird geheiratet!" läuft ab diesem Montag (22. Juni) bei Vox. Sie war vorab online bei TVNow verfügbar.

Erst vor kurzem äußerte sich das Paar auch dazu, warum die Hochzeit im Fernsehen übertragen werden soll. Laura war sich gar nicht so sicher: "Warum, weiß ich gar nicht. Ich glaube, viele haben vielleicht wirklich gedacht: PR. Oder ich mache das nur, um vielleicht auch bekannt zu werden - oder Micha, weil er wieder in die Schlagzeilen möchte, was weiß ich." Der eigentlich Grund sei jedoch, die Medien ein bisschen hinter die Fassade schauen lassen zu wollen.