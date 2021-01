RTL-Sendung Finalisten in der "Dschungelshow" stehen fest

Im Fernseh-Dschungel von RTL stehen die Finalisten fest: Am Donnerstagabend schickten die Zuschauer Reality-TV-Urgestein Djamila Rowe (53/"Die Alm") und Filip Pavlovic (26/"Die Bachelorette") per Telefon-Wahl in die alles entscheidende Runde.

Sam Dylan (29, "Prince Charming") und Christina Dimitriou (29, "Temptation Island") bekamen nicht genug Stimmen und mussten die Show verlassen.

Zuvor hatten die Kandidaten in schwindelerregender Höhe auf einem Laufband rennen müssen - mit unterschiedlichem Erfolg: Rowe fiel (mit einem Seil gesichert) ohne erlaufenen Stern vom Turm, Dimitriou gab sofort auf, Dylan ergatterte zwei Sterne und Pavlovic sogar alle drei.

Weil der Kölner Privatsender das traditionelle Dschungelcamp aus Australien wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr absagen musste, läuft derzeit die RTL-"Dschungelshow". Der Sieger der Show hat einen Platz in der Sendung "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" im kommenden Jahr sicher. Als Rowe erfuhr, dass sie noch eine Chance auf dieses Ticket hat, brach sie vor Freude in Tränen aus.

Im Finale treffen sie und Pavlovic nun an diesem Freitagabend auf Reality-TV-Kandidat Mike Heiter ("Love Island") und "Prince Charming"-Gewinner Lars Tönsfeuerborn, die am Vortag ins Finale gewählt worden waren. Sie hatten sich gegen die Sängerin Lydia Kelovitz ("Deutschland sucht den Superstar") und Model Zoe Saip ("Germany's next Topmodel") durchgesetzt.

Die Moderatorin der Show, Sonja Zietlow, kündigte an, dass im Finale noch ein weiterer Dschungelcamp-Teilnehmer für das Jahr 2022 bekannt gegeben werden soll. Im ersten Halbfinale hatte Lucas Cordalis, Sohn des allerersten Dschungelkönigs Costa Cordalis, schon mitgeteilt, im kommenden Jahr in die Fußstapfen seines Vaters treten und am RTL-Dschungelcamp teilnehmen zu wollen.

© dpa-infocom, dpa:210129-99-214775/3