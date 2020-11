Harry Styles solo auf dem "Vogue"-Cover

Der britische Popsänger Harry Styles (26) wird als erster Mann alleine auf dem Titel der hauptsächlich an Frauen gerichteten US-Modezeitschrift "Vogue" zu sehen sein. Ein Bild von Styles werde die Dezember-Ausgabe zieren, teilten die Herausgeber am Freitag in New York weiter mit.

Der Musiker und Schauspieler bläst auf dem Foto einen Luftballon auf - und trägt ein grau-weißes Spitzenkleid. Der Sänger war als Mitglied der Boyband One Direction weltweit berühmt geworden und feiert inzwischen auch solo große Erfolge.

