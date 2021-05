Harry und Meghan rufen an Archies Geburtstag zu Spenden auf

London/Los Angeles Die gerechtere Verteilung von Impfdosen ist ein drängendes Problem. Auch Harry und Meghan setzen sich für mehr Impfgleichheit ein.

Zum zweiten Geburtstag ihres Sohnes Archie haben Prinz Harry (36) und Herzogin Meghan (39) zu Spenden für Corona-Impfungen in ärmeren Ländern aufgerufen.

"Wir können uns keine passendere Weise vorstellen, den Geburtstag unseres Sohnes zu begehen", schrieben die beiden auf der Webseite ihrer gemeinnützigen Organisation Archewell. Während für manche Menschen bereits ein Stück Normalität zum Greifen nahe sei, müssten die Impfkampagnen in Entwicklungsländern erst noch richtig anlaufen, so das Paar weiter. So seien von rund einer Milliarde Impfdosen bislang 80 Prozent in wohlhabenderen Ländern verabreicht worden.

Für Archie ist es der letzte Geburtstag als Einzelkind. Im Sommer erwarten Meghan und Harry die Geburt eines Mädchens.

