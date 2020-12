Karolína Kurková erwartet ihr drittes Kind

Karolína Kurková sagt, sie fühle sich anders als bei ihren ersten zwei Schwangerschaften nun wohler in ihrem Körper.

Berlin Das Model genießt die Schwangerschaft diesemal. Die 36-Jährige sagt, sie fühle sich wohler in ihrer Haut als zuvor.

Das tschechische Supermodel Karolína Kurková ist wieder schwanger. Ihr Mann und sie seien überrascht und aufgeregt gewesen, als sie erfahren hätten, dass sie ihr drittes Kind bekommen, schreibt die 36-Jährige in einem Essay für das "Glamour"-Magazin.

Im Gegensatz zu ihren ersten zwei Schwangerschaften, fühle sie sich nun wohler in ihrem Körper. "Als ich meine beiden anderen Schwangerschaften hatte, war ich jünger", fügt sie hinzu. "Jetzt, mit Mitte 30, bin ich selbstbewusster in meiner Haut und profitiere von einem Jahr, das so viele Gelegenheiten zum Nachdenken, Reflektieren und Neubewerten gebracht hat", schrieb sie mit Blick auf die Corona-Pandemie.

Kurková hat bereits zwei Söhne - Tobin Jack (11) und Noah Lee (5) - mit ihrem Mann Archie Drury.

© dpa-infocom, dpa:201217-99-725604/2