"Mörtel" Lugner wieder verlobt - sie ist 50 Jahre jünger

Wien Der Winer Opernball wäre ohne ihn kaum denkbar: Jetzt denkt Society-Faktotum Richard Lugner mit fast 90 Jahren erneut ans Heiraten.

Österreichs Gesellschaftslöwe Richard "Mörtel" Lugner hat sich verlobt. Der 89-Jährige steckte bei seiner Geburtstagsfeier in Wien der - laut Medienberichten - 39 Jahre alten Simone einen Ring an den Finger.

Sie sagte "Ja". "Der Amor hat micht so gepackt, ich weiß nicht, was man dazu sagt", so der Jubilar, der durch seine Auftritte mit Prominenten beim Wiener Opernball fast jedes Jahr für Schlagzeilen sorgt.

Noch im Oktober wollen die beiden zusammenziehen, wie die Zeitung "Österreich" berichtete. Lugner, der zahlreiche Beziehungen zu deutlich jüngeren Frauen hatte, wollte eigentlich von diesem Muster abgehen. Er sei nun eher auf eine altersgemäße Partnerschaft aus, sagte der Betreiber eines Einkaufszentrums vor einem Jahr. "Das Alter sollte schon mit einer 4 anfangen."

© dpa-infocom, dpa:211011-99-558212/3