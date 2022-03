Rex Orange County wagt Neustart mit etwas Promi-Hilfe

Berlin Länger war es still um Alexander O’Connor alias Rex Orange County. Mit "Who Cares?" ändert sich das. Im Schlepptau hat der mit "Pony" so erfolgreiche Brite die Promis Benny Sings und Tyler, The Creator.

Corona hat auch Rex Orange County kalt erwischt. Im Frühjahr 2020 war der Engländer Alexander O’Connor mit seinem Indiepop-Projekt auf einer Tournee, die letztlich von der Pandemie durchkreuzt wurde.

Erst kurz zuvor hatte er die Erfolgsplatte "Pony" (Chartsplatz 5 in Großbritannien, sogar Rang 3 in den USA) vorgelegt. Auch "Apricot Princess" (2017) machte mit einem verspielten Pop-Jazz-Ansatz neugierig auf den noch sehr jungen Künstler.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Thüringen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Neues Album kommt

Die unfreiwillig lange Schaffenspause beendet nun das 11-Track-Album "Who Cares?". Der US-amerikanische Rapper und Produzent Tyler, The Creator gilt als einer der frühesten Förderer von Rex Orange County - der Song "Open A Window" zeugt nun nicht nur von dieser Verbindung, sondern markiert auch die erste Kollaboration der beiden seit Tylers Album "Flower Boy".

Das Musikvideo zum Song "Keep It Up" spielt in Amsterdam – kein Zufall, denn weite Teile des Albums von Rex Orange County entstanden in der niederländischen Metropole, und zwar in ergiebigen Sessions mit dem Dutch-Pop-Star Benny Sings. Im Refrain heißt es: "Keep it up and go on, You are only holding out for what you want" (in etwa: Mach weiter so, du hältst nur aus, was du willst).

Wer angesichts der textlichen Direktheit nun die Augen verdreht - selbst schuld. Denn verpackt in jazzig treibende Pop-Klänge, liefert O’Connor (23) einen Gute-Laune- und Durchhaltesong. Wohl gar nicht so verkehrt in Zeiten von Krisen und Krieg.

© dpa-infocom, dpa:220308-99-430509/2