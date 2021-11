Thomas Gottschalk moderiert "Wetten, dass..?"

Nürnberg Entertainer Thomas Gottschalk machte "Wetten dass..?" zur größten Show Europas, durch die ZDF-Sendung wurde Gottschalk zur TV-Legende. Jetzt gibt es ein Revival.

Zehn Jahre nach seinem Abschied von "Wetten dass..?" lädt Entertainer Thomas Gottschalk noch einmal zur großen ZDF-Sause ein - mit allem Drum und Dran.

Prominente Wettpaten auf der berühmten Couch, mutige Kandidaten mit mehr oder weniger verrückten Wetten, Musikstars auf der Bühne und Michelle Hunziker an Gottschalks Seite: Die Show am Samstag (6. November, 20.15 Uhr) in Nürnberg soll eine Party mit Retro-Charme werden. Auf cool werde er jedenfalls nicht machen, kündigte der Moderator kürzlich an. Gute Laune, flotte Sprüche und lockere Plauderei gehören bei dem 71-Jährigen ohnehin dazu. Unter den Gästen sind die ABBA-Stars Björn Ulvaeus und Benny Andersson, Schlager-Queen Helene Fischer, Rocker Udo Lindenberg sowie das TV-Duo Joko & Klaas.

