Schauspieler William Shatner fliegt ins All.

"Star Trek"-Ikone William Shatners Flug ins All um einen Tag verschoben

Van Horn Er fliegt mit 90 Jahren ins All. William Shatner alias Captain Kirk soll mit der Raumkapsel "New Shepard" von Jeff Bezos abheben.

Der Ausflug ins Weltall von "Star Trek"-Ikone William Shatner (90) ist um einen Tag verschoben worden.

Wegen vorhergesagter stärkerer Winde sei der ursprünglich am Dienstag geplante Flug nun für Mittwoch angesetzt, teilte die Raumfahrtfirma von Amazon-Gründer Jeff Bezos, Blue Origin, per Kurznachrichtendienst Twitter mit. Shatner hatte jahrzehntelang "Captain Kirk" in der Science-Fiction-Serie "Star Trek" gespielt.

Jetzt zum TLZ-Newsletter anmelden Täglich wissen, was in meiner Region los ist E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Neben dem Schauspieler sollen auch der frühere Nasa-Ingenieur Chris Boshuizen, der Unternehmer Glen de Vries und die stellvertretende Chefin von Blue Origin, Audrey Powers, mitfliegen. Blue Origin veröffentlichte ein Foto der vier Teilnehmer in blauen Raumanzügen.

Amazon-Gründer Bezos hatte das Blue Origin-Raumschiff "New Shepard" bereits im Juli gemeinsam mit seinem Bruder Mark, einer 82 Jahre alten früheren US-Pilotin und einem 18-jährigen Niederländer getestet. Gemeinsam hatten sie einen rund zehnminütigen All-Ausflug unternommen. Wenige Tage zuvor hatte mit dem Briten Richard Branson ein weiterer Milliardär sein eigenes Raumschiff getestet.

© dpa-infocom, dpa:211011-99-558929/5