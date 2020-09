Bürgermeister in Badelatschen: „Ich freue mich täglich, dass wir so ein schönes Bad haben“

Es ist zu einem Ritual im Sommer geworden: Jeden Morgen zückt Jan Behner das Handy und erkundigt sich nach dem Wetterbericht. Dabei kreist immer die Hoffnung, dass Sonnenschein und Wärme angezeigt werden, damit sich das Freibad in Kirchheilingen in den folgenden Stunden füllt. 1650 Personen konnten sich dort in der coronafreien Zeit tummeln, jetzt sind es täglich maximal 683, die hinein dürfen. Die Gäste, die in die weiträumige Anlage mit einem 50-Meter-Becken als Mittelpunkt strömen, kommen aus dem gesamten Unstrut-Hainich-Kreis.