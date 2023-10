In «Chants of Sennaar» startet der Spieler vor Toren des biblischen Turms zu Babel - passend dazu erwartet ihn ein kaum verständliches Sprachgewirr.

Ein Notizbuch hilft beim Verständnis des Zeichenalphabets in «Chants of Sennaar» - und bringt einem den Lösungen der Rätsel näher.

In «Chants of Sennaar» gilt es, Zeichen richtig zu deuten - und entsprechend die korrekten Aktionen auszuführen.

Das Ziel bei «Chants of Sennaar»: Die Spitze des Babel-Turms erreichen.

„Chants of Sennaar": Sprache lernen aus dem Nichts

Berlin (dpa/tmn) Wer ohne Sprachkenntnisse ein fremdes Land erkundet, stößt schnell an seine Grenzen, auch in diesem Game: Man puzzelt sich durch einen riesigen Turm, muss dafür aber eine Zeichensprache lernen.

Eine neue Sprache lernen ist nicht so einfach - vor allem, wenn man ohne Kurs oder technische Hilfsmittel auskommen muss. Im Puzzlespiel „Chants of Sennaar“ findet man sich plötzlich in einer Zivilisation wieder, die einem völlig unbekannt ist, und versteht erst einmal nur Bahnhof.

In der Rolle eines namenlosen Spielcharakters steht man nämlich tatsächlich vor den Toren des biblischen Turms zu Babel. Das Ziel ist es, dessen Spitze zu erreichen. Das ist kein leichtes Unterfangen, denn die Bewohnerinnen und Bewohner kommunizieren ausschließlich mit einem kryptischen Zeichenalphabet.

Ein Notizbuch hilft weiter

Man muss sich die fremde Sprache wohl oder übel selbst aneignen. In Form eines Notizbuchs, das mit zugehörigen Zeichnungen bereits vorab ausgefüllt ist, kommt das Spiel einem zur Hilfe. Den versteckten Zusammenhängen kommt man so durch passendes Zuweisen auf die Schliche.

Hat man den Sinn hinter den Schriftzeichen verstanden, werden die Rätsel direkt einfacher. Markierungen verraten einem, welche Objekte man bewegen und welche Hebel man ziehen muss. Unfreundlichen Wachen sollte man aber durch unbemerktes Schleichen lieber aus dem Weg gehen.

In zehn Spielstunden zur Turmspitze

Nach etwa zehn Stunden Spielzeit endet die Reise durch den Turm. Eine tatsächlich nutzbare Sprache spricht man am Ende des Spiels vielleicht nicht, eine Menge Spaß macht das Entschlüsseln in „Chants of Sennaar“ aber allemal.

„Chants of Sennaar“ ist für PC, Playstation 4, Xbox One und Nintendo Switch erhältlich und kostet etwa 20 Euro.