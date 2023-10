„Dokukratie.de“: Von kleinen Anfragen und Gutachten

Berlin (dpa/tmn) Zentrale Dokumente der Demokratie auffindbar und durchsuchbar machen: Darum geht es einem Online-Archiv der besonderen Art. Rund 200 000 Schriftstücke stehen schon im Netz. Und es sind nicht irgendwelche.

Der Bundestag und die Landtage veröffentlichen zwar viele wichtige Dokumente. Doch vieles davon ist kaum auffindbar oder nur schwierig weiterzuverwenden. So stellt der Verein Open Knowledge Foundation Deutschland seine Motivation für ein besonderes Online-Projekt dar.

Gemeint ist das Netzarchiv „Dokukratie.de“ an. Über die Webseite werden zentrale Dokumente der Demokratie zugänglich gemacht, so dass Interessierten Online-Suchen nach der Nadel im Heuhaufen oder Wühlereien in verstaubten Akten erspart bleiben.

Wichtiges aus Bundestag und Landtagen

Das Archiv hat dem Verein zufolge alle kleinen Anfragen aus den Landtagen und aus dem Bundestag aufzubieten. Ebenso findet sich dort eine Sammlung von Gutachten der wissenschaftlichen Dienste des Bundestags und Dokumente aus den Untersuchungsausschüssen der 1. bis 20. Wahlperiode des Bundestags.

All diese Dokumente können nicht nur etwa per Volltext durchsucht und gelesen, sondern auch mit Anmerkungen versehen und weiterverwendet werden. Insgesamt bietet die Archivseite, die vom Medieninnovationszentrum Babelsberg unterstützt wird, schon etwa 200.000 Schriftstücke.

Hilfe bei Behördenanfragen

Darüber hinaus gelangt man über die Website auch auf „Fragdenstaat.de“, ebenfalls ein Projekt der Open Knowledge Foundation, das sich um Informationsfreiheit dreht. Dort kann man Informationsanfragen etwa an Behörden stellen, die der Verein dann weiterleitet. Die Antworten sind öffentlich auf der Seite einsehbar.