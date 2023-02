Per Knopfdruck befördert man bei der Huawei Watch Buds das Ziffernblatt nach oben.

Huawei Watch Buds: In dieser Smartwatch stecken Kopfhörer

Huawei Watch Buds: In dieser Smartwatch stecken Kopfhörer

War was? - Der Huawei Watch Buds sieht man ihr «Geheimnis» nicht an. Wer genauer hinsieht, dem fällt höchstens auf, dass sie mit knapp 1,5 Zentimeter Dicke etwas klobiger ausfällt als andere Smartwatches.

Huawei Watch Buds: In dieser Smartwatch stecken Kopfhörer

Kleines Versteck Huawei Watch Buds: In dieser Smartwatch stecken Kopfhörer

Berlin (dpa/tmn) Wohin mit den Stöpselchen? Wenn es schnell gehen muss, ist das Ladeetui oft nicht zur Hand und die teuren, kabellosen Ohrhörer landen irgendwo. Huawei hat sich deshalb etwas ausgedacht.

Huawei hat eine aufklappbare Smartwatch mit integrierten kabellosen Kopfhörern angekündigt. In der Watch Buds getauften Uhr liegen und laden zwei besonders kleine In-Ears. Und zwar gleich unterm Ziffernblatt, das per Knopfdruck aufspringt. Daran haften die Ohrhörer praktischerweise auch gleich magnetisch an.

Während die In-Ears aktive Geräuschunterdrückung (ANC) und Touch-Steuerung mitbringen, wartet die Smartwatch mit diversen Fitnessfunktionen, Herzfrequenzmessung sowie Schlafanalyse auf und kann den Blutsauerstoffgehalt ermitteln. Ihr AMOLED-Display misst 1,43 Zoll (466 mal 466 Pixel).

Die Uhr-Ohrhörer-Kombi hat ihren Preis und trägt am Handgelenk etwas mehr als gewöhnlich auf: 500 Euro setzt Huawei für die rund 1,5 Zentimeter dicke Uhr an, die vor Spritzwasser geschützt, aber nicht wasserdicht ist. Verkaufsstart soll der 1. März sein.