Neues Xperia: Kompaktes Sony-Smartphone mit viel Leistung

Das Sony Xperia 5 Mark V kommt Mitte September in den Handel.

Berlin (dpa/tmn) Nachwuchs bei Sony: Die Japaner bringen ein neues Mitglied der Xperia-Familie auf den Markt. Was steckt drin in dem Telefon?

Sony hat auf der Technikmesse IFA (bis 5. September) einen Nachfolger für sein Oberklasse-Smartphone Xperia 5 IV vorgestellt. Das neue Xperia 5 Mark V kommt mit einem 6,1-Zoll-OLED-Display und in dem handlichen 21:9-Format, das alle Xperia-Telefone auszeichnet.

Viel Leistung versprechen sowohl der Prozessor, ein Snapdragon 8 Gen 2 von Qualcomm, als auch der 5000-mAh-Akku, der sich drahtlos laden lässt. Herzstück des Kamerasystems ist ein lichtstarker 52-Megapixel-Bildsensor mit schnellem Zwischenspeicher für die Weitwinkel-Hauptkamera.

Telekamera ist nicht an Bord

Dieser Sensor kommt auch im Xperia 1 V (1400 Euro) zum Einsatz, das schon seit Ende Juni auf dem Markt ist und auch eine Telekamera (85-125 mm) bietet. Diese verbaut Sony im 1000 Euro teuren Xperia 5 Mark V allerdings nicht.

Geschützt ist das Xperia 5 Mark V vor Wasser und Staub (IP68/65), Gorilla-Victus-Glas auf Front- und Rückseite soll Kratzer vom Gerät fernhalten. Mit Kopfhörerbuchse und Android 13 an Bord geht das Smartphone Mitte September in den Handel, und zwar in den Farben Schwarz, Silber und Blau.