Corona: Behindertenwohnheim in Schleiz unter Quarantäne

Zwei weitere Einwohner des Saale-Orla-Kreises wurden positiv auf das Coronavirus getestet. Weil eine der beiden Personen in einem Behindertenwohnheim im Schleiz tätig ist, wurde dieses komplett unter Quarantäne gestellt.

Im Saale-Orla-Kreis bisher 182 Infizierte

Zwei weitere positiv auf das Corona-Virus getestete Personen meldet der Fachdienst Gesundheit des Landratsamtes Saale-Orla am Freitag. Es handelt sich um einen Mann aus dem Bereich Pößneck und eine Frau aus dem Bereich Schleiz.

Der Mann arbeitet außerhalb des Saale-Orla-Kreises und befindet sich seit mehreren Tagen in Quarantäne. Die betroffene Frau ist einem Behindertenwohnheim in Schleiz tätig, dessen 24 Bewohner und 20 Mitarbeiter sowie sieben Kontaktpersonen im Laufe des Freitages auf das Virus getestet wurden. „Das Wohnheim wurde komplett unter Quarantäne gestellt. Sobald die Ergebnisse vorliegen, wird entschieden, ob weitere Maßnahmen notwendig werden“, teilte das Landratsamt in Schleiz mit. Dem Fachdienst Gesundheit liegen bisher keine Anhaltspunkte vor, wo die Ansteckung der Mitarbeiterin erfolgt sein könnte. Stand Freitag, 2. Oktober, gibt es damit im Saale-Orla-Kreis fünf aktive Corona-Fälle – ausgehend von der Annahme, dass infizierte Personen nach zwei Wochen genesen sind. Insgesamt wurde das Virus bislang bei 182 Menschen mit Wohnsitz im Landkreis nachgewiesen.