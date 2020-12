94-Jährige als erste Thüringerin gegen Corona geimpft

Zeulenroda-Triebes Impfstoffe gegen das Coronavirus sollen den Weg aus der Pandemie ebnen. In einem Seniorenheim in Ostthüringen begannen nun die ersten Impfungen. Eine 94-Jährige erklärte, warum sie sich das neue Mittel spritzen ließ.

Die 94-jährige Martha Nadolph, Bewohnerin des Awo-Seniorenpflegeheims "Am Birkenwäldchen" in Zeulenroda, ist am heutigen Sonntag als erste Thüringerin gegen das Coronavirus geimpft worden. Im Laufe des Tages wird das mobile Impfteam, das diese Ostthüringer Einrichtung aufgesucht hat, etwa drei Viertel der 90 Bewohner dieses Heims impfen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Mit gutem Beispiel vorangegangen ist auch Einrichtungsleiterin Diana Wirth: Sie ließ sich die erste der beiden Schutzimpfungen als erste Mitarbeiterin des Pflegeheims verabreichen. Im Laufe des Vormittags wird der überwiegende Teil der Belegschaft ihrem Beispiel folgen. "Beide Frauen haben die Impfung sehr gut überstanden", sagte Thüringens Awo-Sprecher Dirk Gersdorf im Gespräch mit dieser Zeitung.

Das Seniorenpflegeheim "Am Birkenwäldchen" ist bisher von einer Infektion mit dem Coronavirus verschont geblieben. Einen schweren Ausbruch hatte es hingegen im Frühjahr im benachbarten Awo-Pflegeheim "Zum Stausee" gegeben, wo gestern auch noch keine Impfungen erfolgten.

"Der Prozess das Auftauens und Zubereitens des Impfstoffs ist so aufwendig, dass das Impfteam den ganzen Tag im Pflegeheim ,Am Birkenwäldchen' zu tun haben wird", sagte der Awo-Sprecher. Für den Fall, dass jemand doch nicht geimpft werden könne, gebe es eine Reserveliste von Mitarbeitern, die dann informiert würden.

Erste Impfung in Deutschland bereits am Samstag

Bereits am Samstag war überraschend eine 101 Jahre alte Frau in Sachsen-Anhalt geimpft worden, obwohl erst einen Tag später am Sonntag bundesweiter Impfstart sein sollte.

Die Thüringerin Nadolph sagte in Zeulenroda-Triebes, ihr selbst werde die Impfung in ihrem Alter nicht viel nützen, aber sie bedeute auch eine Hilfe für andere. Deshalb habe sie sich dafür entschieden. "Ich bin als Kind schon mit Impfungen aufgewachsen", sagte Nadolph. Dadurch hätten schon in ihrer Kindheit Krankheiten eingedämmt werden können, argumentierte sie. Impfungen seien richtig und wichtig.

Werner: "bewegender Tag"

Thüringens Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) sprach zum Impfstart in Thüringen von einem beeindruckenden und bewegenden Tag. Ein Corona-Impfstoff stehe nun schneller zur Verfügung, als dies im Sommer noch erwartet worden sei. Werner betonte, dass die Impfungen in Alten- und Pflegeheimen gerade für das Pflegepersonal eine große Hilfe bedeuteten. Denn egal wie sehr man sich mit Masken und Handschuhen schütze - im Pflegealltag komme man sich stets sehr nahe, sagte Werner.

Erste Corona-Impfstoffdosen kommen in Thüringen an Erste Corona-Impfstoffdosen kommen in Thüringen an Eine Lieferung mit dem Corona-Impfstoff hat Thüringen erreicht. Ein Logistikunternehmen brachte das Mittel am Samstag per Kühltransport und in Polizeibegleitung zur Lagerung an einen Ort, der zunächst nicht näher genannt werden sollte. Foto: dpa /red

