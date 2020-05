Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Den Kindern fehlt ihr Netzwerk

Groß begehen wollte vor einigen Tagen das Kinder- und Jugendschutzzentrum Baumhaus des Marienstifts den Aktionstag Sucht und den Tag der gewaltfreien Erziehung. Neben einer Innenstadtaktion waren eine Kinderrechte-Rallye und eine Fachtagung geplant. Coronabedingt fiel alles aus.

Doch der Bedarf ist trotzdem da. „In Familien, wo es ohnehin schwierig ist, hat sich der Druck weiter erhöht“, sagt Marie-Luise Morgenstern vom „Baumhaus“. „Ansprechpartner in Kindergarten und Schule fehlen. Dazu kommt die Vereinsamung der Kinder. So manches Kind, das bei mir anrief, fühlte sich allein gelassen, auch mit schulischen Problemen.“ Bei den Größeren sei die Sorge um anstehende Prüfungen dazugekommen, um wegfallende Praktika. Wenigstens per Telefon hat sie unterstützen können in den vergangenen Wochen.

„Doch das ersetzt die direkte Beratung nicht. Oft öffnen sich die Kinder mit ihren Sorgen erst im unmittelbaren Gespräch.“