Der Luchs wird im Eichsfeld wieder heimisch

Seit Mai dieses Jahres läuft das Luchsprojekt des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND) Thüringen in Zusammenarbeit mit den Universitäten Göttingen und Freiburg. Mit diesem soll ein Ausbreitungsmodell des Wildtieres für Nordthüringen erstellt werden. Ebenso erhoffen sich die Naturschützer und Wissenschaftler um Projektleiter Markus Port Erkenntnisse über Faktoren, die die Ausbreitung des Luchses im Hainich und anderen Regionen, beeinflussen. 43 Wildkameras hat der Göttinger Wissenschaftler dafür mit seinem Team im Eichsfeld und Südharz aufgestellt. Im Interview zieht Markus Port eine Zwischenbilanz der bisherigen Beobachtungen. So gibt es nicht nur neue Erkenntnisse zur Luchspopulation.

Welche Schlüsse ziehen Sie als Experte aufgrund der Sichtung der Luchsin mit einem Jungtier bei Bockelnhagen im Oktober?

Der Nachweis macht deutlich, dass der Luchs sich inzwischen auch Lebensräume südlich des Harzes erschlossen hat. Er ist also wieder im nördlichen Eichsfeld angekommen. Den Kuder (männlicher Luchs) mit dem Sender B1019m weisen wir dort bereits seit Februar 2019 nach. Von daher können wir diesen als standorttreuen Luchs bezeichnen. Auch das Weibchen wird vermutlich in der Gegend um Bockelnhagen heimisch sein. Bereits im vergangenen Jahr haben mir Waldbesitzer und Jäger in der Region von Sichtungen halbwüchsiger Luchse berichtet, ein handfester Nachweis blieb aber bislang aus.

Markus Port von der Arbeitsgruppe Naturschutzbiologie der Universität Göttingen leitet das Luchsprojekt. Foto: Anja Klingebiel

Können Sie sagen, aus welchem Revier die Luchsin stammt?

Anders als bei Wölfen, können Luchse nur selten auf ein bestimmtes Territorium zurückverfolgt werden. Manchmal gelingt eine Rückverfolgung anhand der Fellmuster, mithilfe derer wir die Luchse voneinander unterscheiden können. Wir gleichen die Fotos regelmäßig mit den Kollegen des Nationalparks Harz ab. Die Eichsfelder Luchsin ist aber leider auf dem Foto nicht individuell bestimmbar – es ist kein Fellmuster zu erkennen. Unter der Annahme, dass es sich bei dieser Luchsin um das Weibchen mit dem Sender B1073w aus dem Vorjahr handelt. Dieses war den Kollegen im Harz aber nicht bekannt.

Ist die Luchsin in der Region nun heimisch?

Davon ist auszugehen. Wenn es sich bei der Luchsin um B1073w handelt, wäre die Frage klar mit einem Ja zu beantworten, denn diese Luchsin weisen wir bereits seit März 2019 nach. Ein Luchs gilt als standorttreu und heimisch, wenn er über einen Zeitraum von mindestens sechs Monaten in einem Gebiet nachgewiesen werden kann.

Auf dem Foto ist das Weibchen mit einem Jungtier zu sehen. Eigentlich nicht typisch für Luchse.

Es ist möglich, dass die Luchsin mehr als ein Junges hat. Von der Kamera wurde nur eines erfasst. Der Blitz der Kameras braucht aber mindestens 15 Sekunden, bis das nächste Foto aufgenommen werden kann. Mögliche weitere Jungtiere könnten in dieser Zeit die Kamera passiert haben, ohne dass ein Foto gemacht wurde. In der Regel haben Luchse zwei bis vier Junge.

Wurde auch an anderen Stellen des Projektes ein Luchs gesichtet?

Bislang haben wir sieben unterschiedliche Luchsindividuen nachgewiesen, drei davon im Eichsfeld, vier im Thüringer Harz. Neben der Luchsmutter lebt im nördlichen Eichsfeld derzeit noch der Kuder B1019m, den wir bereits aus der Pilotstudie des vorangegangenen Jahres kennen. Nicht ganz sicher sind wir uns, ob es sich bei der Luchsmutter, um das auch schon aus dem vergangenen Jahr bekannte Weibchen mit dem Sender B1073w handelt. Etwa von Juni bis September lebte westlich von Worbis noch ein weiterer Luchs, ein junger Kuder, der von den Kollegen des Nationalparks Harz mit einem Halsbandsender ausgestattet worden war. Dieser Luchs ist aber inzwischen verendet. Die Todesursache ist mir nicht bekannt.

Was bedeutet der Nachweis für das Projekt?

Er macht Hoffnung, dass sich die Nachkommen der Eichsfelder Luchse noch weiter nach Süden ausbreiten. Das ist es ja gerade, was wir sehen möchten: Dass sich der Luchs noch weitere Lebensräume außerhalb des Harzes erschließen kann. Momentan geschieht die Ausbreitung des Luchses in Deutschland nämlich noch viel zu langsam. Langfristig müssen die bislang noch isolierten Populationen im Harz und im Bayerischen Wald aber miteinander im Austausch stehen, damit der Luchs in Deutschland eine Chance hat.

Ist schon einmal ein Wolf in eine Fotofalle im Eichsfeld getapst?

Ja, es gab zwei Fotos eines Wolfes, beide im Eichsfeld. Eine Aufnahme entstand westlich von Worbis, eine weitere nördlich von Weißenborn-Lüderode. Beide Aufnahmen liegen mit dem 7. und 10. Juli zeitlich sehr dicht beisammen. Danach wurde kein Wolf mehr fotografiert. Von daher war der Wolf sehr wahrscheinlich nur auf der Durchreise.

Studentinnen der Universität Göttingen befassen sich mit der Verbreitung der Wildkatze. Dazu werden auch die Bilder des Projektes ausgewertet. Gibt es etwas Neues von den Wildkatzen?

Die Daten zur Wildkatze werden gerade im Rahmen zweier Abschlussarbeiten ausgewertet. Johanna Berkenbusch wird noch etwas Zeit brauchen, die ersten beiden Monate der Datenaufnahme wurde aber bereits von Marleen Hölscher im Rahmen ihrer Bachelorarbeit ausgewertet. In den ersten beiden Monaten sind insgesamt 214 voneinander unabhängige Aufnahmen von Wildkatzen entstanden. Methodisch haben wir den Harz vom Vorharz getrennt. Zum Vorharz gehören in unseren Analysen neben dem Eichsfeld aber auch die Waldstücke im Landkreis Nordhausen. Bereits in den ersten beiden Monaten konnte an 30 von 43 Kamerastandorten mindestens einmal eine Wildkatze nachgewiesen werden. Das sind aber inzwischen sogar noch deutlich mehr. Im Vorharz gelangen deutlich mehr Aufnahmen als im Harz.

Können Sie ein kleines Zwischenfazit für das Projekt ziehen?

Wir freuen uns über jeden Luchs, den wir nachgewiesen haben. Die Nachweise im Harz sind dabei vielleicht keine größere Überraschung, da die Luchse des Thüringer Harzes ja Bestandteil der größeren Harzpopulation sind. Die Reproduktion im Eichsfeld ist aus den oben genannten Gründen natürlich ein besonderer Erfolg. Überhaupt haben wir den Luchs im Eichsfeld an mehr Standorten nachgewiesen, als ich erwartet hatte.

Das freut mich sehr. Ob der Luchs im übrigen Eichsfeld dauerhaft heimisch werden wird, wird allein die Zeit zeigen. Für die Ausbreitung des Luchses spielt das Eichsfeld aber eine ganz herausragende Rolle.

Mehr Informationen zum Thema gibt es im Internet unter www.bund.net/luchs und www.luchs.uni-goettingen.de