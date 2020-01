Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Der Nordhäuser Landkreis lässt das Landesprinzenpaar zu Auftritten chauffieren

Die Ankündigung von Landrat Matthias Jendricke (SPD), das Landesprinzenpaar aus Görsbach unterstützen zu wollen, hat bei Kreisausschussmitglied René Fullmann (CDU) während der jüngsten Sitzung Fragen aufgeworfen. Jendricke hatte während der Inthronisierung von Prinz Ralf I. und Prinzessin Mirjam I. am Sonntag erklärt, dem Paar einen Wagen samt Fahrer für die Touren nach Berlin und Erfurt zur Verfügung zu stellen. „Wie soll das denn konkret aussehen? Schenken wir ihnen das?“, wollte René Fullmann wissen. Natürlich hätte er dem Paar auch nur einen Blumenstrauß als Geschenk überreichen können, entgegnete der Landrat. Doch für ihn sei es etwas Besonderes, dass das Landesprinzenpaar aus der Region kommt und da sollte die Unterstützung schon anderweitig aussehen. „Sie werden von Bundeskanzlerin Angela Merkel empfangen und ein Besuch beim Thüringer Ministerpräsidenten steht auch an. Da lag es für uns nahe, ihnen dafür ein Fahrzeug samt Fahrer zur Verfügung zu stellen“, erläuterte Matthias Jendricke. Auch die Übernachtungskosten werden vom Landkreis übernommen. „Sollte weitere Hilfe benötigt werden, kann sich der Verein jederzeit an uns wenden“, so der Landrat.