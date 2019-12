Mit der gelebten und gesellschaftlichen Seite der Stadt beschäftigt sich Frank Eckardt, Professor an der Bauhaus-Universität Weimar für Sozialwissenschaftliche Stadtforschung. Sein Thema ist, wie eine Stadt mit sozialen Ungleichheiten und kultureller Diversität umgehen kann. Darum geht es auch bei der Konferenz „Humanitäre Stadt, solidarisches Land?“, die am heutigen Donnerstag und morgigen Freitag „Strategien der Geflüchteteninklusion neu denken“ will.

Warum ist der Blick auf die Stadt als Ort der Gesellschaftsordnung so wichtig?

Städte sind der Ort, an dem soziale Probleme am besten zu sehen sind und wo sie auch gelöst werden müssen. Dazu gehören manchmal gemeinschaftliche Lösungsansätze, oft geht es aber auch um die Änderungen unserer Sichtweisen auf diese Probleme. Wie wir über uns selbst denken und den Zustand unserer Gesellschaft ist teilweise Teil der gegenwärtigen Probleme.

Probleme der sozialen Ungleichheit werden oft mit Migration verknüpft. Ist das schlüssig?

Nein. Die Schere zwischen Arm und Reich geht seit den 2000er Jahren in deutschen Städten immer weiter auseinander. Migranten sind nicht die Ursache davon. Es scheint aber die einfachste – aber falsche – Antwort für viele zu sein, um mit unseren sozialen Problemen umzugehen.

Viele erwarten, dass sich Neubürger und andere Zugezogene möglichst unauffällig einordnen und nicht weiter auffallen… Genügt das?

Sich von der Migration überfremdet zu fühlen, ist durchaus nachvollziehbar und menschlich. Dennoch ist es nicht klug, diesem Gefühl zu viel Raum zu geben. Die Aufforderung, Menschen sollten sich „unauffällig“ verhalten, halte ich weder für Migranten noch für Deutsche gut. Wir sollten vielmehr alle Menschen ermutigen, sich – in Respekt vor einander – zu äußern und nach Gemeinsamkeiten statt Unterschieden zu suchen.

Was haben Sie dabei herausgefunden?

Unsere Studien zeigen, dass nur Städte erfolgreich mit kultureller Diversität umgehen können, wenn Räume vorhanden sind, in denen wir gegenseitig voneinander lernen können und Probleme im Zusammenleben gemeinsam gelöst werden.

Das heißt?

Wer sich letztlich vor Migration insgesamt schützen will, muss sich einigeln. In einer abgeschlossenen Welt zu leben, ist aber kein erstrebenswerter Zustand – weder für den Einzelnen, noch für eine Stadt. Gerade Weimar lebt davon, sich immer wieder durch eine konstruktive und offene Haltung gegenüber der Welt weiterzuentwickeln.

Offen ist, ob Weimar „sicherer Hafen“ wird… Was ist damit gemeint?

Damit ist eine Initiative von inzwischen mehr als 70 Städten, die aus Seenot gerettete Menschen aufnehmen möchten. Es soll gegenüber der Öffentlichkeit signalisiert werden, dass es uns nicht egal ist, dass Deutschland und Europa ihre völkerrechtliche Verpflichtung zur Seenot-Rettung eingestellt haben.

Und was bedeutet das für Weimar?

Zunächst, dass die Stadt sich einer Bewegung anschließt, die sich zu einer Aufnahme dieser Menschen bereit erklärt. Angestrebt wird eine Bund-Länder-Initiative, die eine freiwillige Leistung der Stadt durch zusätzliche Mittel weitgehend auffängt. Je mehr Städte sich anschließen, desto weniger Flüchtlinge würden letztlich auf einzelne Städte verteilt werden. Einmal durchgerechnet würde dies heute eine Aufnahme einer einstelligen Zahl von Neubürgern betreffen.

Aber?

Ich will dennoch nicht verschweigen, dass dies durchaus auch eine gewisse Beteiligung Weimars bedeutet. Angesichts leerer Asylunterkünfte und einer sehr engagierten Bürgergesellschaft reden wir hier aber über sehr überschaubare Belastungen. Sollte es jemals dazu kommen, dass es eine Bund-Länder-Initiative gibt, wird Weimar immer noch verhandeln können, wie viele Flüchtlinge die Stadt bereit ist aufzunehmen. Entscheidend ist aber jetzt, dass wir uns auch gegenüber den anderen Städten solidarisch verhalten und überhaupt ein Mechanismus etabliert wird, dass Menschen in Seenot durch Aufnahme in einzelnen Städten gerettet werden können.

Weimars Oberbürgermeister hat sich bereits gegen dieses Ansinnen gewandt. Was würden Sie ihm vor dem Hintergrund Ihrer wissenschaftlichen Forschung und Erkenntnis raten?

Städte wie Weimar leben sehr von ihrem Image. Das betrifft die vielen Besucher und Besucherinnen der Stadt, aber auch die Universität. Über die Hälfte aller Studierenden und Mitarbeitenden kommen aus Westdeutschland und dem Ausland. Das Image Ostdeutschlands hat erheblich unter den AfD-Erfolgen gelitten, so dass es für uns schwer werden wird, nach wie vor als Kulturstadt als eine Art Ausnahme gesehen zu werden.

Was machen andere Städte?

Greifswald oder Potsdam beispielsweise haben diese Gefahr schon erkannt und setzen mit ihrer Zustimmung zur „Sicherer Hafen“-Initiative ein deutliches Zeichen gegen eine geschlossene Gesellschaft und dem Rechtsruck. Weimar kann es sich schlichtweg nicht leisten, als kleingeistig und kaltherzig wahrgenommen zu werden.

Aber Weltoffenheit, Humanität und Neugier sind doch mehr als Marketing-Gründe, oder?

Natürlich. Forschungen über innovative Städte zeigen immer wieder, dass auf Dauer nur jene überlebensfähig sind, die sich über Migration innovieren. Der amerikanische Stadtforscher Richard Florida fand heraus, dass Städte sich nur dann weiter entwickeln können, wenn sie die drei T realisieren: Technik, Talent, Toleranz. Ohne die Toleranz gegenüber Fremden wird Weimar seine Talente verlieren, dann wird auch die vorhandene infrastrukturelle und städtebauliche Technik nicht mehr helfen.

Die als „Urban Thinkers Campus“ von der Professur Sozialwissenschaftliche Stadtforschung der Fakultät Architektur und Urbanistik ausgerichtete Konferenz findet in Kooperation mit dem Siedlungsprogramm der Vereinten Nationen UN-Habitat und der Landesbeauftragten für Integration, Migration und Flüchtlinge Mirjam Kruppa statt. Beiträge von Urbanistik- sowie Kunststudierenden ergänzen die Tagung.