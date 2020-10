Die Frage nach dem Selbstverständnis – jüdisches Leben in Deutschland

Schon eine der ersten Fragen der Moderatorin löst bei den drei Frauen, die auf dem Podium sitzen, Unbehagen aus. Das spürt man im Raum und selbst über den Livestream so sehr, dass sie selbst es ein paar Minuten später thematisiert; vielleicht sogar thematisieren muss, um das Klima dieser Diskussion noch irgendwie zu retten. Denn dass die Moderatorin, die Journalistin Susann Reichenbach, diese Frage in zwei Variationen an ihre drei Gesprächspartnerinnen gestellt hat, macht die Sache eigentlich nur noch schlimmer, lässt das Unbehagen bei den drei Frauen nur noch wachsen.

Variante eins der Frage: „Jetzt sind Sie alle Jüdinnen. Was bedeutet das in Ihrem Alltag?“

Variante zwei der Frage: „Wie sehen Sie sich selbst als Jüdin?“

Für das, worum es bei der Veranstaltung geht, ist diese spontan entstandene Situation bezeichnender als alles, was sonst an diesem Tag in den Räumlichkeiten der Jüdischen Landesgemeinde Thüringens in Erfurt gesagt wird. Weil damit eine Spannung fast schon mit den Händen greifbar wird, die jüdisches Leben in Deutschland durchzieht. Heute wieder mehr als noch vor einigen Jahren.

Der Antisemitismus in Deutschland wird stärker. Viel stärker

Es ist eine Spannung, die das Leben hierzulande für viele Juden so schwer macht. So sehr hat diese Spannung inzwischen wieder zugenommen, dass der Vorsitzende der Jüdischen Landesgemeinde, Reinhard Schramm, sagt: „Die Juden haben Angst und man kann das ihnen auch nicht verbieten.“

Organisiert hat diese ganztägige Veranstaltung ein Verein, der „Deutsche Gesellschaft“ heißt und der deutschlandweit acht Regionalforen veranstaltet, die alle unter der Überschrift „Antisemitismus in Deutschland“ stehen. Dabei – und das ist auch schon ein Ausdruck von Spannung – soll einerseits darüber gesprochen werden, dass der Antisemitismus in Deutschland stärker wird. Viel stärker. Nicht nur soziologische Studien zeigen das. Auch die Polizeistatistik belegt es, wobei man gar nicht oft genug daran erinnern kann, dass diese Daten nur einen Teil des tatsächlichen Kriminalitätsaufkommens abbilden. So zählte das Bundeskriminalamt 2019 deutschlandweit fast 2000 Straftaten, die aus Hass auf Juden begangen wurden – von Beleidigungen über Körperverletzungen bis hin zum antisemitischen Terroranschlag auf die Synagoge in Halle im Oktober vor einem Jahr. 2018 hatte die Zahl solcher polizeilich registrierten Straftaten noch bei – auch schon erschreckend vielen – etwa 1600 Fällen bundesweit gelegen. Verbunden ist das immer mit der Frage: Was dagegen tun?

Andererseits sollen diesen Regionalforen deutlich machen, wie kurzsichtig es ist, über jüdisches Leben in Deutschland immer nur dann zu sprechen, wenn es antisemitische Vorfälle oder gar Anschläge gegeben hat. Weil Deutschland ein reiches jüdisches Leben hat, das die Nationalsozialisten zwar auf das schwerste, grausamste und massivste beschädigt haben. Das aber nicht einmal sie völlig vernichten konnten. Schramm erinnert daran, dass in Thüringen gerade 900 Jahre jüdisches Leben gefeiert werden. Nächstes Jahr sollen bundesweit 1700 Jahre jüdisches Leben auf dem Gebiet des heutigen Deutschland gewürdigt werden…

Doch das Regionalforum in Erfurt zeigt jenseits dieser Ziele der Veranstaltung vor allem, wie komplex und spannungsreich es für Juden und Jüdinnen ist, in der Republik zwischen Schwerin und Sonthofen, zwischen Aachen und Dresden zu leben. So spannungsreich, dass selbst die Fragen von Reichenbach bei drei Jüdinnen Unbehagen auslösen können.

Es geht um viel mehr als um eine Glaubensfrage

Autorin Lena Gorelik – räumt ein, dass die sie Frage – „Wie sehen Sie sich selbst als Jüdin?“ – anders verstanden hatte. Nämlich als die Frage: „Wie ist es, jüdisch zu sein?“ Diese Frage, sagt Gorelik, bekomme sie „sehr oft“ gestellt. Und dabei wisse sie eigentlich gar nicht so recht, was sie darauf antworten solle. „‚Wie fühlen Sie sich als Jüdin?‘, das ist so wie: ‚Wie fühlen Sie sich zwei Füße zu haben?‘“, sagt sie. Es spricht für die Qualität der Tagung, dass dieser ungewollt konfrontative Einstieg ins Gespräch nicht verhindert, dass neben Gorelik bald auch die Regisseurin Sharon Ryba-Kahn sowie Laura Cazés, eine Mitarbeiterin der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland, sehr viel darüber erzählen, wie sie als Jüdinnen auf ihr Leben in Deutschland schauen, worin sich diese Leben von den Leben deutscher Christen oder Atheisten unterscheiden und dass Jude-sein viel mehr oder manchmal auch etwas ganz anderes ist, als den jüdischen Glauben zu glauben.

Da ist zum Beispiel der Umgang mit Fragen der persönlichen Sicherheit, der für Juden in Deutschland und auch weltweit einen ganz anderen Stellenwert hat, als etwa für Christen oder Nicht-Gläubige. Während sich deutsche Kirchgänger keine Gedanken darum machen müssen, ob ein privat engagierter Sicherheitsdienst oder die Polizei ausreichend für ihren Schutz beim Beten sorgen, ist es für Juden seit Langem überlebenswichtig, dass sie besonders geschützt sind, während sie in einer Synagoge zu Gott sprechen. Alles, was mit Sicherheit zu tun hat, nehmen viele von ihnen deshalb ganz anders, viel sensibler wahr als die allermeisten nicht-jüdischen Deutschen.

Schon als Kleinkind gelernt, wie Sicherheit aussehen muss

Cazés erzählt von „der Lebensrealität, in der ich aufgewachsen bin“. Als ihr Kindergarten wegen Renovierungsarbeiten in ein anderes Gebäude umzuziehen musste, kam die Dreijährige in die ehemalige Base der US-Army in München: „Das war der einzige Ort, der sicher genug war damals.“

Bis heute gehe sie mit einem „Sicherheits-Screening“ durchs Leben. „Ich nehme die Welt anders wahr.“ Sie laufe zwar nicht in ständiger Angst durch die Welt. Sie habe „schon als Kleinkind gelernt, wie Sicherheit aussehen muss“. Gleich nach dem Anschlag in Halle habe sie deshalb am Verhalten der Polizei und Sicherheitsleuten vor jüdischen Einrichtungen gesehen, „dass irgendwo auf der Welt etwas passiert ist in einer jüdischen Einrichtung. Ich musste dafür nicht auf mein Handy schauen.“ Jüdisch-sein hat daher für viele Juden heute überhaupt nichts mit Religion zu tun hat. Jüdisch-sein – ob von innen gefühlt oder von außen aufgezwungen – sei immer mit der Geschichte der Shoa verbunden; natürlich ganz besonders in Deutschland.

Ryba-Kahn sagt in diesem Zusammenhang, ihr Verständnis von sich selbst als Jüdin sei ein anderes, wenn sie sich im Ausland aufhalte. „Wenn ich in Deutschland bin, stehe ich immer in Beziehung mit der Geschichte.“ Und etwas später: „Ich bin mit jedem Deutschen verbunden, durch die Geschichte.“

Jüdisch-sein bedeute für viele Juden vor allem die Zugehörigkeit zu einer Kultur, die in der Musik ebenso zum Ausdruck kommt wie in der Literatur oder dem Feiern jüdischer Feste. Tatsächlich würden sich manche Juden vom Judentum als Religion abwenden, sagt Cazés. „Es gibt aber nur wenige Jüdinnen und Juden, die sagen, ich bin ab Morgen keine Jüdin mehr. Einfach, weil es nicht nur eine Religion ist. Weil es ein Bezugspunkt ist.“ Es gebe Juden, die sagten, sie glaubten nicht an Gott. „Das heißt aber nicht, dass sie ihr Judentum ablegen.“

Das Unbehagen, das am Anfang dieses Gesprächs stand, scheint längst vergessen, als dieser Satz fällt. Eben weil sich alle Beteiligten trotz des anfänglichen Ruckelns darauf eingelassen haben.

Antisemitische Einstellungen in Thüringen

Wie werden antisemitische Einstellungen gemessen? Mit Hilfe des Thüringen Monitors wird seit Jahren gemessen, wie verbreitet antisemitische Einstellungen im Freistaat sind.

Was wurde festgestellt? Diese soziologische Langzeitstudie hat im vergangenen Jahr unter anderem festgestellt, dass judenfeindliche Haltungen in Thüringen zuletzt wieder eine deutliche Zunahme erfahren haben. Der Aussage „Die Juden haben einfach etwas Besonderes und Eigentümliches an sich und passen nicht so recht zu uns“ stimmten im Jahr 2019 insgesamt 16 Prozent der für diese Studie repräsentativ befragten Thüringer zu. Im Vorjahr war diese Aussage auf eine Zustimmung von 9 Prozent gestoßen.

Wie stehen die Thüringer zu Israel? Der Aussage „Bei der Politik, die Israel macht, kann ich gut verstehen, dass man etwas gegen Juden hat“ stimmte ausweislich der Untersuchung 2019 ebenso wie 2018 in etwa jeder dritte Thüringer zu.

Wie schätzt diese Ansichten der Vorsitzende der Jüdischen Landesgemeinde, Reinhard Schramm, ein? Er sagt, viele Menschen würde Kritik an Israel als Chiffre für ihre antisemitischen Äußerungen nutzen. „Sie sind noch zu feige zu sagen: Ich hasse Juden.“