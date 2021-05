Ein Jahr Corona-Ausnahmezustand in den Kliniken des Ilm-Kreises

Ilm-Kreis. In der dritten Corona-Welle sind bisher 160 Patienten in den Ilm-Kreis-Kliniken behandelt worden. Davon waren 30 auf der Intensivstation.

Ein Jahr Corona-Pandemie, das bedeutet in den Ilm-Kreis-Kliniken an den Standorten Arnstadt und Ilmenau ein Jahr Ausnahmezustand, extreme physische und psychische Belastung für die Pflegefachkräfte und Ärzte insbesondere auf den beiden Covid-Stationen, Personalmangel durch Quarantäne, Erkrankung oder Kinderbetreuung, ständig wechselnde Patientenzahlen, sich sehr schnell verschlechternde Gesundheitszustände bis hin zum Versterben der Patienten, Verlegung von rund einem Drittel der Schwersterkrankten in Level-1-Krankenhäuser nach Bad Berka und Erfurt. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog

Und es bedeutet längst noch nicht das Ende der dritten Welle. Darauf machten am Mittwoch die Chefärztin der Intensivmedizin, Dr. Heike Schlegel-Höfner, und der Geschäftsführer der Ilm-Kreis-Kliniken, Dr. Marcel John, im Landratsamt aufmerksam. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich in Arnstadt vier und in Ilmenau zwei Patienten beatmet auf den Intensivstationen, es gibt in Arnstadt zehn und in Ilmenau acht Intensivbetten, außerdem werden 78 Betten auf Normalstation für Covid-Erkrankte vorgehalten.

Bevor Andrea Heerlein ein Patientenzimmer betritt, muss sie Schutzkleidung tragen. Foto: Ralf Ehrlich / Archiv

Marcel John zog eine Bilanz zu den Auswirkungen der ersten bis dritten Corona-Welle, demnach waren es zu Beginn von März bis August 30 Patienten, davon zwei auf der Intensivstation, bei der zweiten Welle, der bisher schwersten, von November bis Februar 330 Patienten, davon 30 auf der Intensivstation, und in der derzeitigen dritten Welle sind bisher 160 Patienten, davon 30 Intensivpatienten, behandelt worden. Sie sind inzwischen mit Mitte 50 und 60+ deutlich jünger, mehr Männer als Frauen und sie haben längere Krankheitsverläufe, wobei man zu den Langzeitfolgen der Lungen- und Gefäßkrankheit auch durch die Beatmung und Lagerung längst noch nichts sagen könne, so Chefärztin Heike Schlegel-Höfner, sie ist sich aber sicher, dass es Folgeschäden geben wird. Auf den Intensivstationen arbeiten jeweils 15 Pflegekräfte und zwei Ärzte. Vor allem beim Pflegepersonal gebe es weiterhin Bedarf, allerdings sei qualifiziertes Personal schwer oder gar nicht zu bekommen, dennoch wurden 30 Pflegekräfte neu eingestellt, sagte John. Zudem gab es Schulungen für Mitarbeiter aus anderen Bereichen, um Covid-Patienten bei Engpässen mit betreuen zu können.

In der Gesundheitsversorgung komme den Ilm-Kreis-Kliniken als kommunalem Krankenhaus ein besonderer Stellenwert zu, besonders in der Pandemie, sagte Landrätin Petra Enders (Linke) und bedankte sich für den Einsatz der Klinik-Mitarbeiter, ob nun bei der Pflege, als Ärzte oder in der Verwaltung. Die Vorteile eines kommunalen Krankenhauses sieht sie in kurzen Abstimmungswegen, engen Verbindungen der Klinikleitung zu Gesundheitsamt und Rettungswesen. 70 Prozent der Klinik-Mitarbeiter sind inzwischen geimpft, auf den Intensivstationen aber alle. In den Ilm-Kreis-Kliniken arbeiten 115 Ärzte und 500 Pflegekräfte, das Krankenhaus verfügt über 450 Betten.

Die Chefärztin lobte die erfahrenen Pflegekräfte, die mit Liebe, Empathie und Würde ihre Arbeit verrichten. Allein das ständige An- und Ausziehen sowie Tragen der Schutzkleidung sei eine extrem herausfordernde, schweißtreibende Arbeit. Bei schwerwiegendem Grund dürfen die Angehörigen auf die Intensivstation. Oft zum Abschiednehmen.

