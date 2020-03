Ein Montag wie kein anderer: Eine Grundschule wechselt in den Ausnahmezustand

Acht Uhr, Schulleiter Peter Seifert sitzt seit einer guten Stunde am PC und organisiert den Übergang in eine Situation, die es noch nie gab. Es geht vor allem um die Notbetreuung, die Frage wie viele Schüler das betrifft und wie er den Dienstplan aufstellt. Möglichst kleine Gruppen und möglichst keine wechselnden Lehrer und Horterzieher an einem Tag. Die Kontakte sollen so beschränkt wie möglich sein. Wer älter als 60 Jahre oder gesundheitliche Probleme wie Asthma hat, ist aus den Diensten raus. Er muss auch seine Kollegen schützen.

Vor 30 Minuten begann der Unterricht an der Hans-Christian-Andersen-Grundschule in Walschleben, von den Eltern, die ihre Kinder brachten, gab es viele Fragen, natürlich. Und nein, keine wütenden Gespräche, die Eltern haben mit Verständnis auf die Situation reagiert. Viele waren sogar freundlicher als sonst, wird später eine Lehrerin sagen. Fast so, als würde das Virus und die Verunsicherung die es schafft, sie alle enger zusammenbringen.

Nebenan der Drucker ist längst heiß gelaufen, im Sekretariat sortieren zwei Lehrerinnen die Zettel mit der Internetadresse des Bildungsministeriums zur Notfallbetreuung, jedes Kind bekommt einen ins Hausaufgabenheft. Am Dienstag werde man sehen, wie viele Kinder kommen, dann werde per Telefon nachjustiert, so Seifert. Die Berufsgruppen sind zwar definiert, trotzdem bleiben Fragen offen. Gilt das auch für einen Vater, der für die Fahrzeuge im Krankenhaus zuständig ist? Zum Beispiel. Auch bei Kindern, deren Eltern getrennt leben, ist vieles zu klären, bemerkt seine Stellvertreterin Marion Lappe. Eine Kollegin ist erkrankt, ein Ersatz für ihre Stunden muss jetzt auch noch schnell gefunden werden. Ein Blick auf die Stundentafel, eine kurze Verständigung mit Schulleiter Seifert, dann eilt sie in die 2c.

„Irgendwie aufregend, was passiert, aber auch traurig“

In der ersten Stunde haben sie über die geschlossene Schule gesprochen, über Corona und was das Wort „Quarantäne“ bedeutet. Eine geschlossene Schule, die Kinder, bemerkt Lehrerin Lappe, können ja nicht erfassen, was das bedeutet. „Irgendwie aufregend, was passiert, aber auch traurig, dass wir uns jetzt lange nicht sehen“, sagt Marlene. Jetzt steht Mathe auf dem Stundenplan, die Mal-Folgen, die sie für die Einmaleins-Mappe ausschneiden, gehören zu den Aufgaben der nächsten Tage. Auf dem Tisch liegen Bücher, Arbeitshefte und eine Liste mit Aufgaben und in drei Anforderungsstufen. Marion Lappe hat damit ihr Wochenende verbracht. Jetzt geht sie die Aufgaben für Mathe durch, sie will sicher sein, dass allen klar ist, was sie zu Hause machen sollen.

Viele Details in sehr kurzer Zeit zu klären

Zur Hofpause gibt es einen ersten Überblick über die Schüler für die Notbetreuung. Wir sind jetzt bei acht, sagt der Schulleiter, er bittet zum kurzen Dienstgespräch. Wer schließt die Schule auf, wer informiert die Praktikanten, die eigentlich kommen müssten, und die Eltern der betreuten Schüler müssen wissen, dass sie den Kindern Verpflegung mitgeben müssen, weil die Küche wohl nicht kochen wird... Viele Details in sehr kurzer Zeit und es gibt keine Blaupause für eine solche Situation. Es wird trotzdem schnell geklärt, dies ist die Stunde pragmatischer Schritte. Das wird, stellt Peter Seifert klar, in der Notbetreuung keine Bespaßung, die Schüler werden an ihren Aufgaben arbeiten.

Für die 2b hat Petra Bötticher am Sonntag Tagespläne für Deutsch und Mathe erstellt, die sind schon per E-Mail bei den Eltern. Auf diesem Weg wird es auch Testbögen am Ende jeder Woche geben und eine Auswertung für jedes Kind. Auch so bleibt man in Kontakt. Jetzt beginnt erst einmal die letzte Ethik-Stunde auf dem Plan, es geht um Schenken, Borgen und Kaufen, eine Stunde wie jede andere auf den ersten Blick, aber nichts ist normal an diesem Tag. Ein Vater kommt, seine Tochter ist krank, er packt die Tasche mit ihren Schulbüchern voll, normalerweise bleiben sie im Klassenzimmer. Seine Frau arbeitet in Schichten, er ist heute zu Hause, dann übernimmt die Großmutter, sagt er noch.

Kurz vor zwölf steht fest, dass voraussichtlich acht Kinder in die Notbetreuung gehen werden. Jetzt kann Schulleiter Seifert die Dienstpläne schreiben. Und die Kollegen können ihr privates Krisenmanagement planen, schließlich haben auch sie Familien. Die Söhne von Marion Lappe zum Beispiel arbeiten bei Polizei und Bundeswehr, eine Schwiegertochter ist Krankenschwester. Sie wurde, bemerkt die Lehrerin, schon wegen der Enkelbetreuung gefragt. Wir sehen uns nach den Osterferien, sagt Schulleiter Seifert noch. Er sei Optimist.