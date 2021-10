Als Parastronaut will Bernd Schwien, der an der Hochschule Nordhausen lehrt, ins All. Seit einem Zweiradunfall 1983 ist Schwien oberschenkelamputiert. Er verfügt über mehrere Flugscheine. Das sind Voraussetzungen für das Vorhaben der Esa, die sich aber noch nicht entschieden hat.

Ein Nordhäuser Professor will als Parastronaut ins All

Nordhausen/Duderstadt. Thüringer Porträt: Nordhäuser Professor ist oberschenkelamputiert und will ins All. Handicap: das Alter.

Was ist schon normal? Dieser Frage ist jüngst Bernd Schwien nachgegangen. Er hielt aus dem Stand einen Vortrag zu diesem Thema vor seinen rotarischen Freunden in Duderstadt, weil die eigentlich eingeplante Referentin aus gesundheitlichen Gründen kurzfristig absagte.

Es wurde, sagt Schwien, ein spannender Abend. Es ergaben sich kontroverse Debatten. Nicht normal sind ja immer die anderen. Aber ein Normalo will auch fast keiner sein. Denn normal gilt als durchschnittlich – und das ist den meisten zu langweilig. Zu wenig individuell.

Dass Bernd Schwien heute Professor an der Hochschule in Nordhausen ist, dass er fliegt und das womöglich sogar ins All: Ist das normal? Ist es gar folgerichtig?

Bestimmt nicht für jene Frau, bei der er sich nach dem Ökonomie-Studium in Oldenburg Ende der 1980er-Jahre arbeitslos melden musste. Er sei schwerbehindert und damit wohl kaum vermittelbar, machte sie ihm wenig Hoffnung. Amtlicherseits sind solche Aussagen womöglich normal. Schwien aber hat sich davon nicht beeindrucken lassen. Er ging seinen Weg.

Nach der Gliedertaxe beträgt sein Grad der Behinderung 90 Prozent

Seine schwere Behinderung rührt von einem Unfall her. Der hätte ihn beinahe das Leben gekostet. Im Januar 1983 hat ihn ein betrunkener Autofahrer, der innerorts viel zu schnell unterwegs war, vom Motorroller gefahren. Noch in der gleichen Nacht wurde dem 19-Jährigen ein Bein abgenommen. Seither ist er oberschenkelamputiert. Die Gliedertaxe legt den daraus resultierenden Invaliditätsgrad auf 90 Prozent fest.

Bei der ersten Operation hatten die Ärzte sogar überlegt, auch das andere schwer verletzte Bein zu amputieren. Taten es aber nicht, in der Hoffnung, dass es heilte. Kaum war der junge Mann ein paar Tage aus dem Koma erwacht, sagte sein Vater: Wir müssen über deine Zukunft reden. Also: Studienfach auswählen. Schwien hatte nach dem 1982 bestandenen Abitur und dem Grundwehrdienst nur eine grobe Idee, wie es weitergehen könnte: Pilot bei der Lufthansa schwebt ihm als Beruf vor. Jetzt musste er er überlegen, was nötig ist, um wieder auf die Beine zu kommen. Mancher schafft es nach einer solchen Amputation nicht aus dem Rollstuhl. Schwien hat sich keine Sekunde lang mit der Frage befasst, ob sein Leben noch lebenswert sei. Er sagte seiner Freundin Britta, er wolle sie treffen. Und bald darauf erklärte er ihr, dass er im Sommer mit ihr in den Urlaub fahren wolle. Es wurden ein paar Tage auf einer Insel. Aus der Freundin wurde die Ehefrau. Zur Familie gehören zwei Töchter, die Anfang der 1990er-Jahre geboren wurden.

Schwien hat in den ersten Jahren nach dem Unfall beharrlich mit seinem Orthopädietechniker an der Verbesserung seiner Prothese gearbeitet. Der Mann brachte ihn dann mit der Firma Otto Bock in Duderstadt in Kontakt, wo Schwien später als Produktmanager arbeitete. Das, was seinerzeit unter seiner Mitwirkung entstand und stetig verbessert wurde, trägt er selbst: das C-Leg. Es ist ein von einem Mikroprozessor gesteuertes Kniegelenk, das mittlerweile weltweit fast 100.000 Menschen hilft, der Normalität des Gehens möglichst nahe zu kommen. Eine Prothese mit integriertem Stolperschutz. Schwien ist sogar schon auf Safari in Afrika damit unterwegs gewesen, tagelang. Und weil es da keine Stromversorgung für das reguläre Nachladen gab, hat er sich einen Stecker anfertigen lassen, der in den Zigarettenanzünder passte. Es gibt, sagt er, immer eine Lösung.

Mit der hochschwangeren Frau im Motorflugzeug unterwegs

Der Traum vom Fliegen hat Bernd Schwien nie losgelassen, und noch ehe das erste Kind auf die Welt kam, hatte er seinen ersten Flugschein. Seine Frau, Ingenieurin und im Bereich Architektur tätig, nahm hochschwanger in dem Motorflugzeug Platz. Die beiden verbindet offenbar eine großes Vertrauen und ähnliche Vorstellungen davon, was an Sicherheiten im Leben wichtig ist.

Von diesem Vertrauen zeugt auch, dass die Schwiens nach zwei Jahren in Hamburg ihre Jobs aufgaben, um erst auf Weltreise und dann zurück nach Oldenburg zu gehen. Schwien hatten einen guten Job bei der Commerzbank gleich nach dem Studium gefunden. So etwas aufzugeben, das mag mancher als nicht normal betrachtet haben. Aber alles fügt sich: Noch ehe die Schwiens abreisten, hatten sie für die Zeit danach Job und Wohnung sicher. Schwien schrieb nach der Heimkehr seine Doktorarbeit und verdiente sich das nötige Geld für die wachsende Familie durch Urlaubsvertretungen bei der Oldenburgischen Landesbank. Mit dem Wechsel zu Otto Bock 1994, sagt Schwien, habe er sein Schicksal zum Beruf gemacht. Im kommenden Jahr wird das C-Leg bereits 25 Jahre auf dem Markt sein. Inzwischen testet er mit „Genium“ bereits die Weiterentwicklung .

Immer wichtiger wurde in Schwiens Berufsleben im Verlauf der frühen Nullerjahre das Thema Technologietransfer. Am Uniklinikum Göttingen ging es darum, medizinische Erkenntnisse der Vermarktung zuzuführen. Bei der ausgegliederten neuen Firma MBM Sciencebridge sollte er Geschäftsführer werden.

Doch Schwien lag auch ein Ruf an die Hochschule Nordhausen vor. Eine Professur, sagte er sich, schlägt man nicht aus. Zumal sich in seinem Fachbereich all das verbindet, was seinen Berufs- und Lebensweg prägt: Er lehrt seit Herbst 2004 im Bereich Wirtschafts- und Sozialwissenschaften Sozialmanagement und sein großes Thema ist die Inklusion. Auch hier stellt sich die Frage der Normalität – und wer definiert, was dazu passt und was nicht der Norm entspricht.

In Schwiens Freizeit ist es nicht beim Fliegen mit dem Motorflugzeug geblieben. Inzwischen kann er auch Gyrocopter steuern. Das sind Ultraleicht-Fluggeräte, die auch Tragschrauber genannt und als Cabrio der Lüfte bezeichnet werden.

Bei der Weltraummission der Esa wäre er deutlich über 60

Der Unfall liegt bald 40 Jahre zurück. Manche in Schwiens Alter zählen die Jahre bis zur Rente. Seine Zukunft sieht, wenn es denn klappt, ganz anders aus. Der Nordhäuser Professor hat sich jüngst an der Ausschreibung der Europäischen Weltraumorganisation Esa beteiligt, die neben Astronauten auch Parastronauten sucht – und darunter fallen Personen, die wegen der Amputation der unteren Gliedmaßen behindert sind. Zudem ist es wichtig, wissenschaftlich arbeiten zu können. Und ein Flugschein ist ein Kriterium. All das bringt der Professor mit. Nur ein Problem gibt es – und das ist sein Alter. Er ist der 60 näher als der 50. Die Vorbereitung bei der Esa in Frankreich dauert Jahre. Er wäre Anfang 60 bei der Reise ins All.

Noch ist die Auswahl offen. Schwien sagt, er fühle sich deutlich jünger als das Alter, das in seinem Ausweis stehe. Und bei etwa 200 Bewerbungen, die eingegangen seien, stünden seine Chancen nicht schlecht. Wenn er den Ruf zur Esa erhält, wird er noch einmal eine ganz neue Normalität in einem neuen Arbeitsfeld kennenlernen. Immer mit der Aussicht, ganz hoch hinaus zu kommen.

Der Wahlspruch von Bernd Schwien lautet: Carpe Diem. Nutze den Tag. Wichtig sei, welche Normalität jemand für sich in Anspruch nehme. Für ihn in seiner Situation gilt dieser Satz: „Fürs Behindertsein fehlt mir einfach die Zeit!“