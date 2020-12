Am 5. Dezember schmückten Ilfelder Familien den Weihnachtsbaum auf dem Georgsplatz, hier Astrid Rathloff mit ihrer Enkelin Ella.

Ilfeld. Einige Südharzer Familien schmückten am Samstag den Baum auf dem Georgsplatz in Ilfeld.

Eigentlich hätten die Menschen in Ilfeld am vergangenen Samstag ihren traditionellen Weihnachtsmarkt auf dem Georgsplatz gefeiert. Doch in diesem Advent ist aufgrund der Corona-Pandemie alles ganz anders: Der Weihnachtsmarkt wurde abgesagt.