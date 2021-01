Eindringliche Impf-Werbung eines Königseer Notarztes

Einsatz am Limit: Der Königseer Notarzt Gunther Kranert hat viele Rettungskräfte in der Pandemie erlebt.

Königsee/Senftenberg. Dr. Gunther Kranert, Leitender Oberarzt der Klinik für Anästhesie und Intensivtherapie der Thüringen-Klinik Saalfeld, hat in diesen Tagen gut zu tun in seinem eigentlichen beruflichen Umfeld. Doch seit einem Vierteljahrhundert nimmt er sich eines seiner freien Wochenenden im Monat für einen speziellen Einsatz. Dann gehört er für eine 36-Stunden-Schicht zu den Notfallmedizinern, die von Senftenberg an der Grenze zwischen Brandenburg und Sachsen für die ADAC-Luftrettung Einsätze fliegen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Sein Bericht vom letzten Einsatz vor wenigen Tagen beginnt mit einer Einsicht: "Ich hätte im Frühjahr nicht für möglich gehalten, dass die Pandemie mit einer solchen Wucht am Jahresende zuschlägt. Ich habe seitdem oft erlebt, wie unberechenbar die Krankheit verläuft.”

Kranke verlegen in andere Häuser

Eigentlich verlaufen die Schichten nach einem Muster. Die Luftrettung, die sich, wie Gunther Kranert betont, nicht in der medizintechnischen Ausstattung von den Kollegen, die auf vier Rädern unterwegs sind, unterscheiden, wird zwar öffentlich meist bei Unfällen wahrgenommen, doch neun von zehn Einsätze bestehen in der Verlegung von Erkrankten: Krankenhäuser mit einer Grundversorgungsausstattung lassen Patienten, deren Krankheitsverlauf sich verschlechtert, in andere Häuser der sogenannten Maximalversorgung verlegen. So weit so alltäglich.

Doch inzwischen ist klar, die Senftenberger Luftretter müssen in diesen Tagen aus vielen Kliniken in Sachsen Patienten verlegen, vor allem, damit wieder Platz für neue Fälle ist. Covid-19 interessiert sich nicht für Belegungsstärken, Dienstpläne und Weihnachtsruhe auf Intensivstationen. Schon fünf Tage vor Weihnachten hatte man in Dresden, trotz einer großen Kapazität an Intensivbetten, damit begonnen, erste mittelschwere Fälle ins weniger stark betroffene Mecklenburg-Vorpommern auszufliegen.

Die Besatzung, in der Gunther Kranert Dienst hatte, flog in ihrer Schicht zunächst einen Patienten von Chemnitz nach Dresden, später einen weiteren von Finsterwalde ins gleiche Krankenhaus und schließlich einen letzten - erneut mit Corona - von Luckenwalde nach Nauen.

Kein Zuckerschlecken

Wie sich dieser dürre Satz in der Realität anfühlt, schildert der Mediziner so: “Zunächst muss die gesamte Überwachungstechnik des Patienten von der Kliniktechnik auf die des Hubschraubers umgestellt werden. Dann werden die Sensoren, Schläuche und Leitungen, die zum Patienten führen, gewechselt und schließlich der Patient selbst vom Klinikbett auf die Trage des Hubschraubers gehoben. Allein dieser Vorgang dauert rund 30 Minuten, dann folgt der Flug von auch meistens etwa einer halben Stunde, dann wiederholt sich am Ziel das umgekehrte Prozedere, bevor das Team zum Stützpunkt zurückkehrt."

Schon unter normalen Bedingungen kein Zuckerschlecken. Doch während der Helikopter aufgetankt wird, muss nun das medizinische Team den Innenraum komplett desinfizieren, wenn in ihm ein Covid-19-Patient flog. Wenn der nächste Einsatz einer mit der gleichen Diagnose wäre, könnte dies bis Schichtende warten, doch das weiß man nicht. Der Finsterwalder Patient kurz darauf ist, wie auch der dritte, erneut ein Covid-Fall.

All diese Arbeit vollführt das Team unter moderner Schutzausrüstung: ein kompletter Kunststoffanzug, FFP-3-Maske und zusätzlich ein durchsichtiges Schild vor dem Gesicht. Sich auszumalen, wie man sich nach zweieinhalb Stunden anstrengenden Einsatz dort “im eigenen Saft” fühlt, fällt nicht schwer.

Impftermin: 5. Januar

“Und auch nach 30 Jahren im Beruf, bleibt man nicht ohne Angst, wenn etwa wie in einem Moment der Beatmungsschlauch aus der Halterung rutscht und für zwei Dutzend Sekunden der Atem des Patienten gewissermaßen spürbar ist", berichtet der erfahrene Mediziner.

Auch er kann nicht sagen, wie oft er noch solche Grenzerfahrungen bei seinen monatlichen Einsätzen machen wird. Doch ist für ihn unumstößlich, dass er mit einer Impfung nicht nur potenziell zu der Gruppe gehört, die im ersten Schub an der Reihe ist, sondern, dass er dafür offensiv werben wird, sich ebenfalls impfen zu lassen. Auch dann, wenn er nach seinem Termin am 5. Januar womöglich etwas Unwohlsein verspüren sollte oder die Stichstelle schmerzt.

Die Entscheidungsfrage ist aus seiner Sicht nicht so sehr, sich impfen zu lassen, sondern sich womöglich dagegen zu entscheiden und damit alle Risiken für sich selbst, aber auch alle in der sozialen Umgebung ausdrücklich deutlich zu erhöhen.

Und selbst die Debatte, später nicht geimpfte Personen ohne Konsequenzen zu belassen, kann Kranert nicht nachvollziehen: “Früher hat niemand sich empört, wenn für eine Reise in die Tropen oder eine Kreuzfahrt eine Impfung eine unabdingbare Voraussetzung war. Jetzt ist das Risiko nicht in der weiten Welt, sondern vor unserer Haustür. Warum also plötzlich die Maßstäbe verschieben?”