Eine Thüringerin in Großbritanien: Plötzlich unerwünscht

Maria Fritzsche, Jahrgang 1992, ist eine außergewöhnlich selbstständige junge Frau: Vor zehn Jahren – da wird die Thüringerin erst 17 – wechselt sie auf eine Schule in Schottland. Und sie bleibt in Großbritannien.

Studiert dort Recht und Politikwissenschaften. Hat in Westminster gejobbt und war dank Erasmus in Rom, um sich über Demokratie in Europa weiterzubilden. Über den Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) hat sie sich mit der Verfassung Sibiriens und der Russischen Föderation befasst. Den Abschluss LLM im Recht für Soziale Sicherheit in Europa hat sie zwischendurch an der KU Leuven in Belgien gemacht.

Großbritannien sollte ihre Heimat sein. Sie hat die Staatsangehörigkeit angenommen – und fühlt sich doch immer fremder. Das hat mit der Stimmung im Land zu tun in diesen Brexit-Zeiten.

Aktuell ist Maria Fritzsche auf der Suche nach einer Referendarstation. Diese Suche allerdings ist in Großbritannien besonders schwierig: 350 Bewerber kommen auf eine Stelle. Derweil verdient sie ihr Geld bei Thomson-Reuters, einem großen Unternehmen, das mit Nachrichten vor allem aus dem Bereich Wirtschaft handelt. Sie beschäftigt sich dort vorrangig mit Finanz- und Datenschutzgesetzen und hält so die Kunden auf dem Laufenden. Neben dem Broterwerb studiert sie weiter.

Loyalität geschworen

Seit diesem Jahr ist die Thüringerin auch Britin, jedenfalls auf dem Papier und mit allen Ehren: Beim Bürgermeister gab es eine Zeremonie. Sie bekundete ihre Loyalität zur Queen, erhielt eine Medaille, und wenige Tage später kam per Post ihr neuer Pass. Ihre deutsche Staatsbürgerschaft hat sie behalten. Aus alter Verbundenheit mit der Heimat und auch sicherheitshalber, denn die Situation hat sich für sie grundlegend verändert, seit sich das britische Austrittsverfahren so lange hinzieht.

Die sprichwörtliche britische Fairness und die Weltoffenheit sind von vielen Menschen abgelegt worden. Gerade EU-Bürger müssen sich immer öfter anhören, dass sie nicht mehr erwünscht sind, obwohl sie ihr eigenes Geld verdienen und den Staat mitfinanzieren.

Der Stimmungsumschwung lässt sich an vielen Kleinigkeiten festmachen. Als Maria Fritzsche 2009 nach Großbritannien kam, fühlte sie sich vom ersten Tag an gut aufgenommen. Auf Ämtern wurden ihr Dolmetscherdienste angeboten. Für manche Formulare gab es Erklärungen in Deutsch. Menschen, die ihr noch nie zuvor begegnet waren, wollten von ihr wissen, wie dieses und jenes in ihrer Heimatsprache ausgesprochen wird. Jetzt ist es anders – nicht immer, aber zunehmend oft schlägt denen, die fremd scheinen, Feindseligkeit entgegen.

Ein Beispiel: Als sie mit einem englischen Freund, der ein Deutschland-Fußball-Shirt trug, in einem Supermarkt unterwegs war, kam eine ältere Frau auf ihn zu und blaffte ihn an, er solle hingehen, wo er herkomme. Der Bekannte von Maria Fritzsche fand’s lustig: Wohin denn im eigenen Land?! Ein Missverständnis.

Maria Fritzsche kann nicht darüber lachen. Solche Attacken treffen die weltoffene Akademikerin. Die bisher übelste Anfeindung hat sie an jenem Morgen erlebt, als das Brexit-Ergebnis bekannt wurde. Da saß sie im Café in einer Einkaufsmeile, weil sie zu einem Termin ganz in der Nähe zu früh dran war. „Typisch deutsche Pünktlichkeit“, lacht sie.

„Ich bin keine Ausnahme“

Sie wartete also, plötzlich ging die Tür auf, und einer schrie: Jetzt könnt ihr alle nach Hause gehen. In so einem Moment fühlt sich das an, wie wenn hierzulande „Deutschland, den Deutschen. Ausländer raus“ gebrüllt wird. Längst achtet die gebürtige Thüringerin darauf, in bestimmten Menschengruppen keine Telefonate auf Deutsch zu führen.

Sie sagt ihren Eltern dann: Ich muss hier erst mal einen ruhigen Platz suchen. Immer wieder kommt es vor, dass sie mit Menschen zusammensitzt, die sich darüber unterhalten, wie gut es sei, wenn nun „die Ausländer“ abgeschoben würden. „Wenn ich dann sage: Ihr sprecht hier auch über mich“, werde ihr mit versöhnlicher Stimme erklärt: Nein, sie sei doch eine Ausnahme. „Ich bin aber keine Ausnahme.“

Zum Einbürgerungsantrag hatte sie sich entschlossen, um als Britin jetzt ohne Abschiebe-Angst ihre Ausbildung beenden zu können. Erst wenn sie ihren letzten Abschluss in Großbritannien hat, kann sie sich diesen auch in Deutschland anerkennen lassen und ist dann denen gleichgestellt, die hierzulande ihre zwei Staatsexamen und das Referendariat abgelegt haben.

Die Generation Erasmus konnte nicht damit rechnen, dass es so kommen würde. Sie wuchs mit offenen Grenzen auf. Die EU bedeutete vor allem auch grenzenlose Studienfreiheit im vereinten Europa. Wenn dieses nun schrumpft, werden wohl nur noch wenige junge Menschen den Weg vom Festland auf die Insel wählen. Das Risiko, unerwünscht zu sein, wird immer höher.

Ehrenamtlich engagiert

Die junge Frau versucht eine gute Bürgerin in ihrer Wahlheimat zu sein. Deshalb leistet sie ehrenamtliche Arbeit und betreut stundenweise neben Studium und Job eine alte Dame, die ansonsten ganz alleine wäre. Einmal habe diese ihr erzählt, dass das britische Krankenversorgungssystem (National Health Service/Nationaler Gesundheitsdienst NHS) pleite gehe wegen der ganzen Ausländer.

Das habe ihre Tochter erzählt, sagte die alte Frau – und lachte. Maria Fritzsche trifft so etwas. Nur gut, dass ihre Kolleginnen und Kollegen bei Thomson-Reuters nicht aus diesem Holz geschnitzt sind. Da habe sie sich immer gut aufgehoben gefühlt, auch in der emotionalen Situation nach der jüngsten Brexit-Abstimmung.

Aus Sicht von Maria Fritzsche hat sich in Großbritannien, verführt durch politische Interessenslenkung, vieles im Zwischenmenschlichen zum Negativen entwickelt. Zudem mache das Schwarz-Weiß-Wahlsystem es Boris Johnson leicht, seine Art der Politik in Stil und Inhalten durchzusetzen. Mancher stimme auch deshalb für ihn, damit endlich Schluss sei mit der ganzen Brexit-Debatte. Auf Deutsch ließe sich sagen: Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende.

Der Eindruck, auf einer Insel zu leben und von der EU mehr Nach- als Vorteile zu haben, sei gewachsen. Zudem werde auf manche Entwicklung nur einseitig geschaut, etwa bei der Frage, wer ins Land komme. Dass so viele Menschen – gerade aus EU-Ländern – längst wieder weggezogen seien, spiele in der öffentlichen Wahrnehmung kaum eine Rolle.

Neuerdings rede Johnson von einer Einwanderungspolitik nach australischem Vorbild („Australian Style“), weil es dort das härteste Einwanderungsgesetz gibt. Was Johnson wirklich im Detail plane, sei aber noch ungewiss. Währenddessen werde daran gearbeitet, den Nationalen Gesundheitsdienst (NHS), der den Briten so viel bedeutet, zu privatisieren. Das passiere aber eher abseits des öffentlichen Fokus‘. Fritzsche sagt, die Nachricht, wie es mit dem NHS weitergehe, sei in Deutschland eine Woche früher öffentlich wahrgenommen worden als in Großbritannien und dort in der EU-Scheidungsdebatte untergegangen.

Der politische Stratege

Ihr macht Sorgen, wohin Boris Johnson mit seiner Europapolitik steuere. Es greife jedenfalls zu kurz, wenn er aus deutscher Sicht nur als blonder Struwwelkopf (oder in Britannien auch BoJo genannt) wahrgenommen werde. „Der Mann ist ein politischer Stratege – er hat eine Agenda“, ist sie sich sicher.

Wer Ausländer ist, muss sich bis Ende 2020 in Großbritannien angemeldet haben. Dann wird von Fall zu Fall entschieden, wer bleiben darf. Viele Fragen sind in diesem Zusammenhang offen. Das betrifft auch den Vater ihres Freundes, sagt Maria Fritzsche: Der ist Franzose und hat sich vor langer Zeit in eine Waliserin verliebt.

Er hat sein Arbeitsleben in Großbritannien verbracht und nie daran gedacht, seine Staatsbürgerschaft zu wechseln. Nun ist er in Rente – und müsste eigentlich fürchten, ob er überhaupt bleiben darf, sagt Maria Fritzsche. „Aber er macht sich um seine Zukunft weniger Sorgen als ich“, hat sie jüngst bei einem Besuch in Wales festgestellt. Sie will lieber auf Nummer sicher gehen – und mittelfristig weggehen.

Am Anfang hat Maria Fritzsche, wenn sie mit Deutschen in Großbritannien unterwegs war, in der Öffentlichkeit aus Höflichkeit Englisch gesprochen. Inzwischen steht nicht mehr die Höflichkeit, sondern die Sicherheit an erster Stelle, wenn sie außerhalb der eigenen vier Wände nicht in ihrer Muttersprache spricht.

Dem Pass nach und auch mit einem Teil des Herzens Britin zu sein habe nichts daran geändert, dass sie als Fremde wahrgenommen wird, musste sie in den vergangenen Monaten feststellen. Ihr Ziel, in beiden Welten zu leben und zu arbeiten, erscheint schon fast utopisch.

Deshalb ist für sie mittlerweile klar: Sollte sich die europäisch-britische Beziehung weiterhin negativ entwickeln, wird ihre Zeit in Großbritannien dann zu Ende sein, wenn sie ihre akademische Ausbildung komplett absolviert hat. Auch wenn es ihr das Herz zerreißt.

Und was macht ihr Freund, der halb Waliser, halb Franzose ist? „Der kommt mit“, sagt sie. Die beiden werden ihre gemeinsame Zukunft abseits der Insel planen. Notgedrungen – und mit demselben Elan, der sie einst 17-jährig nach Schottland geführt hat.