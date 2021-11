Einschränkungen im Zugverkehr am ersten Adventswochenende bei Abellio

Halle. Personelle Engpässe führen zu einem reduziertem Angebot. Wo sich Reisende informieren können

Aufgrund eines hohen Krankenstands im Personal wird es am ersten Adventswochenende bei der Abellio Rail Mitteldeutschland GmbH zu Einschränkungen im Zugverkehr kommen, teilt das Unternehmen in einer Meldung mit. Verschärft werde die Situation durch die kurzfristig verordnete 3G-Regel am Arbeitsplatz. Daher werde es an diesem Wochenende auf den von Abellio bedienten Strecken zu vermehrten Ausfällen von Fahrten kommen.

Abellio arbeite mit Hochdruck daran, eine betriebliche Regelung für die Einhaltung und Überprüfung der 3G-Regeln zu implementieren, um schnellstmöglich die Ausfälle auf ein Mindestmaß zu reduzieren.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Thüringen in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Reisende werden gebeten, sich frühzeitig vor Fahrtantritt auf den Internetseiten von Abellio, über die kostenfreie Abellio-Hotline 0800 223 55 46 oder in der Fahrplanauskunft der Verkehrsverbünde oder der Deutschen Bahn zu informieren, ob sie von den Ausfällen betroffen sind.