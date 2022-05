Erfolg für Thüringer Forschernachwuchs

Erfurt. Beim weltgrößten naturwissenschaftlichen Schülerwettbewerb in den USA haben drei Thüringerinnen einen Preis für ein innovatives Projekt bekommen.

Beim weltgrößten naturwissenschaftlichen Schülerwettbewerb in den USA haben Teilnehmerinnen aus Thüringen einen Preis erkämpft. Theresa Weber, Donata Henkel und Celina Stitz zeigten, wie sich 3-D-Biodruck für die Züchtung von Knorpelgewebe der menschlichen Ohrmuschel einsetzen lässt, und wurden dafür mit einem vierten Preis im Fachgebiet Biomedical Engineering ausgezeichnet. Die Preisträgerinnen hatten 2021 in Erfurt ihr Abitur abgelegt und mit ihrem Projekt erfolgreich am Bundeswettbewerb „Jugend forscht“ teilgenommen. Bildungsminister Helmut Holter (Linke) verwies in seiner Gratulation auf den Stellenwert von „Jugend forscht“ in der Bildungslandschaft. Beim „Regeneron ISEF“ in Atlanta gingen 1800 junge Talente aus 80 Ländern an den Start.