Erfurt. Das Oktoberfest auf dem Erfurter Domplatz öffnet am 22. September seine Pforten. Alle wichtigen Infos und auf welche Neuheiten sich die Besucher einstellen können - ein Überblick.

Am 22.September ist es soweit - der Domplatz in Erfurt verwandelt sich in einen bunten Rummelplatz, denn das Oktoberfest öffnet seine Pforten. Ein Schauspiel steht den Besuchern bevor, wenn der Oberbürgermeister Andreas Bausewein um 18 Uhr das Fest offiziell eröffnet und dabei das erste Fass Bier anzapft.

Die Gäste erwarten 17 Tage lang, bis zum 8. Oktober, über 50 Schaustellergeschäfte und Leckereien an den Imbiss- und Süßwarenbuden. „Statt einer Wildwasserbahn gibt es dieses Jahr eine Rafting-Bahn“ so Marktleiter Sven Kaestner. Ganz traditionell wird auch wieder das Riesenrad "Bellevue" auf dem Domplatz aufgestellt. Mit geschlossenen Gondeln ausgestattet, verspricht es Aussichten über die ganze Stadt und ist eine der Attraktionen. So wie im vergangenen Jahr rechnet Kaestner auch in diesem Jahr wieder mit insgesamt etwa 350.000 Gästen.

Da die Veranstaltung mitten im Zentrum stattfindet, empfiehlt der Marktleiter die Nutzung von P+R-Anlagen (Parken und Reisen) am Stadtrand. Auf insgesamt 10 Anlagen können etwa 1400 gebührenfreie Stellplätze genutzt werden. Von dort aus haben Besucher die Möglichkeit, auf kurzen Wegen in die Stadtbahn umzusteigen. Die genaue Lage der P+R-Parkplätze ist auf der Seite der Stadt zu entnehmen.

Öffnungszeiten:

Freitag, 22.09.2023, 16:00 Uhr - 23:00 Uhr

Samstag, 23.09.2023, 11:00 Uhr - 23:00 Uhr

Sonntag, 24.09.2023, 11:00 Uhr - 22:00 Uhr

Montag, 25.09.2023, 14:00 Uhr - 22:00 Uhr

Dienstag, 26.09.2023, 14:00 Uhr - 22:00 Uhr

Mittwoch, 27.09.2023, 14:00 Uhr - 22:00 Uhr

Donnerstag, 28.09.2023, 14:00 Uhr - 22:00 Uhr

Freitag, 29.09.2023, 14:00 Uhr - 23:00 Uhr

Samstag, 30.09.2023, 11:00 Uhr - 23:00 Uhr

Sonntag, 01.10.2023, 11:00 Uhr - 22:00 Uhr

Montag, 02.10.2023, 11:00 Uhr - 23:00 Uhr

Dienstag, 03.10.2023, 11:00 Uhr - 22:00 Uhr

Mittwoch, 04.10.2023, 14:00 Uhr - 22:00 Uhr

Donnerstag, 05.10.2023, 14:00 Uhr - 22:00 Uhr

Freitag, 06.10.2023, 14:00 Uhr - 23:00 Uhr

Samstag, 07.10.2023, 11:00 Uhr - 23:00 Uhr

Sonntag, 08.10.2023, 11:00 Uhr - 22:00 Uhr

Die Stadtverwaltung hat den Mittwoch als Familientag mit reduzierten Preisen für alle angekündigt. Jeder Teilnehmer sei laut Kaestner dazu verpflichtet, seine Angebote um mindestens 20 Prozent zu reduzieren. Buden, die mehrere Sachen anbieten, wie beispielsweise unterschiedliche Speisen, müssen mindestens fünf Artikel reduzieren.

Wer lieber das Festzelt-Ambiente bevorzugt, kann sich dort niederlassen, um ein frisch gezapftes Oktoberfestbier zu genießen. „Die Maß kostet dieses Jahr 12,50 Euro“, bestätigt Enrico Füssel, Marketingmanager des Festzeltes.

Nicht nur die Bierpreise sind ein Gesprächsthema, denn den Besuchern steht eine Neuerung bevor. "Wir haben das Zelt umgestaltet", berichtet Füssel. Die Bühne hat ihre Position verändert und befindet sich nun vom Haupteingang aus gesehen auf der linken Seite – an der Stelle, wo einst eine Empore war. Laut Füssel habe diese Veränderung den Grund, dass Gäste der Bühne und somit den Künstlern etwas näher sein können. Darüber hinaus gibt es in diesem Jahr einen neuen und exklusiven Bereich direkt neben der Bühne, namens "Dom-Stadl", der Platz für bis zu 112 Gäste bietet.

Verschiedene Künstler und Bands werden das Festzelt mit Live-Musik füllen, von den Bands "Die Dorfer" bis hin zu "Wies'n Vibes mit Berit". „Zu den Vorfeiertagen am 1. und 2. Oktober spielen die Pfundskerle“, sagt Füssel.

Bereits seit Juni sind Sitzplatzreservierungen für das Festzelt online möglich. (Die Reservierungsgebühr beträgt einmalig 14,50 Euro.) Außerdem gibt es einen Mindestverzehr pro Person, der je nach Zeltbereich variiert: Im Domstadel liegt er bei 45 Euro pro Person, auf Empore 1 und 2 bei 25 Euro und im Mittelschiff bei 10 Euro. „Dieser Mindestverzehr ist keine zusätzliche Gebühr, sondern wird den Gästen in Form von Gutscheinen per Post zugeschickt, die sie für Essen und Trinken nutzen können“, sagt Füssel.

Kurzentschlossene haben auch ohne Reservierung die Chance, einen Platz zu ergattern und somit ausgiebig feiern zu können. Die Zeit bis zur Eröffnung vergeht rasch, und die Vorfreude der Oktoberfest-Liebhaber auf dieses bunte Ereignis steigt mit jedem Tag.