Noch keine Wunschzettel – Kinder sorgen sich um Weihnachtsmann

Das Weihnachtsmannbüro in Himmelsberg freut sich über die ersten Briefe der Kinder.

Himmelsberg. Im Thüringer Weihnachtsmannbüro in Himmelsberg bei Sondershausen sind die ersten Briefe eingetroffen.

Zehn Briefe sind bereits im einzigen Thüringer Weihnachtsmannbüro in Himmelsberg bei Sondershausen eingetroffen, verrät Manuela Verges vom örtlichen Heimatverein. „Aber noch sind keine echten Wunschzettel dabei, sondern die Kinder fragen ganz fürsorglich, wie es dem Weihnachtsmann im heißen Sommer geht, was er in der Corona-Zeit macht und wie die Rentiere mit der Hitze fertig werden“, verrät die Vorsitzende. Vielleicht wollen sie ja auch nur wissen, ob sie zu Weihnachten wieder mit ihm rechnen dürfen.