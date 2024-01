Köstliche Erdnuss-Schoko- & Zimtig-süße-Chia-Nuss-Bällchen

Auch im neuen Jahr wird genascht. Guten Vorsätzen konform aber gerne in gesünder, ohne raffinierten Zucker, in schnell gemacht und ohne Backen.

Übersättigt von Plätzchen und üppigen Festmählern? Wir auch. Dennoch verspüren wir all dem hochkalorischen Überdruss zum Trotz regelmäßig das Verlangen nach süßem Nachschub. Sie auch?

Die gute und schlechte Nachricht: Das ist vollkommen normal. Unser Körper ist ein Gewohnheitstier – und an ein "zu viel" an Nahrung, insbesondere in Form von Zucker, gewöhnt er sich besonders schnell. Schließlich ist er seit jeher auf Überleben programmiert und jedes Fettpölsterchen so gesehen eine wertvolle Reserve für magere Zeiten.

Aber keine Sorge, vom Verwöhnen kann man sich natürlich wieder entwöhnen und das muss nicht zwangsläufig hart sein. Statt kalten Entzug und Totalverzicht zu propagieren, plädiert mein immer auf Genuss pochendes Herzen für einen guten Kompromiss: Naschen ja, aber bitte mit Mehrwert.

Die Lösung? Blissballs. Sie ersetzen bei mir zu Hause Kekse jeglicher Art. Ohne zu backen schnell gemacht und frei von raffiniertem Zucker oder industriellen Beigaben – übrigens auch perfekt auch für Kinder. Zwar enthalten sie mehr Frucht und schmecken dadurch etwas süßer als klassische Energiebällchen. Verglichen zu gekauftem Süßkram liefern sie jedoch komplexere (= gesündere, weil langanhaltender mit Energie versorgende) Kohlenhydrate, sowie Ballaststoffe und wertvolle ungesättigte Fettsäuren. Das hält unseren Blutzuckerspiegel auf einem moderateren Level. Und das verhindert zum Beispiel, dass der nächste Jieper uns kaum gestillt gleich wieder kalt erwischt.

Ich esse die Bällchen am liebsten direkt aus dem Kühlschrank.

Und jetzt: genug geredet – es wird gerollt!

Getrocknete Feigen und Erdnüsse punkten mit einem verhältnismäßig sehr hohen Proteingehalt Foto: Eat Club

Erdnuss-Schoko-Bällchen

Zutaten für ca. 20 Stück:

150 g getrocknete Feigen

50 g + 3 EL geröstete Erdnüsse

25 g + 1 EL Kakaonibs

1 gehäufter EL Erdnussmus

2 EL Kakaopulver

150 g Edelbitterschokolade (85 % Kakao)

1 TL Kokosöl

Backpapier

1 Feigen klein schneiden, mit 50 g Erdnüssen und 25 g Kakaonibs in einen Mixer geben und fein zerkleinern. Erdnussmus und Kakaopulver zufügen, untermixen. Masse zu Kugeln formen.

2 Schokolade hacken, mit Kokosöl über einem warmen Wasserbad schmelzen. 3 EL Erdnüsse fein hacken, mit 1 EL Kakaonibs in einer Schüssel mischen. Kugeln mit einer Gabel in die geschmolzene Schokolade tauchen, abtropfen lassen und in die Schüssel geben, in der Nussmischung wälzen. Auf Backpapier setzen und trocknen lassen. Gut verschlossen kühl und trocken aufbewahren.

Zubereitungszeit ca. 35 Minuten +Wartezeit

Pro Stück ca. 4 g E, 8 g E, 8 g KH, 130 kcal

Getrocknete Pflaumen und Chiasamen machen diese Blissballs zu süßen Ballaststoff-Wundern Foto: Eat Club

Zimtige Chia-Nuss-Bällchen

Zutaten für ca. 20 Stück:

150 g getrocknete Pflaumen

25 g Chiasamen

50 g + 2 EL gemahlene Haselnüsse

2 EL Nussmus (z.B. Haselnussmus oder Mandelmus)

1 TL Zimtpulver

1 Pflaumen klein schneiden, mit Chiasamen und 50 g Nüssen in einen Mixer geben und fein zerkleinern. Nussmus und Zimt zufügen, untermixen. Masse zu kleinen Kugeln formen.

2 Die Kugeln in 2 EL gemahlenen Nüssen wälzen. Gut verschlossen kühl und trocken aufbewahren.

Zubereitungszeit ca. 20 Minuten

Pro Stück ca. 2 g E, 4 g F, 5 g KH, 67 kcal

